聖誕節｜Victorinox三大實用禮物推介　袋裝刀、功能背囊及砧板

聖誕節將至，相信不少人正在物色心水禮物，送給另一半、朋友或家人。要做個有心思的送禮者，不單要注重禮物的外觀，也要講求其實用性。Victorinox 三大送禮精選：袋裝刀、商務包袋及砧板既具備精緻時尚的外形，還分別滿足了日常生活、工作及家居等不同方面的需要，正適合送給親朋好友作為聖誕禮物！



節慶實用禮品：Winter Magic 2021年特別版中型袋裝刀

一把多功能的袋裝刀，於日常生活中能協助解決各種需求，如開瓶開罐、剪物件等等，對收禮者而言必定是具功能性的實用之選。不過除了實用，禮物外觀也同樣重要，多年來打造出便攜兼型格的中型瑞士軍刀的Victorinox，每年都會推出聖誕特別版袋裝刀，今年也繼續延續此傳統，推出Winter Magic 2021年特別版中型袋裝刀。刀殼以高雅的青銅色配搭銀色，設計注入大量冬日元素，如雪花、雪山，冬夜裡的月亮和星星等圖案等等，刀具的鑰匙圈更掛著一款月亮吊飾吊墜，散發著滿滿的冬日魅力。

一把袋裝刀具備17種功能，今次的特別版更具備LED燈光功能，另外也具備剪刀、3 毫米螺絲批、拔軟木塞器、3毫米及6毫米螺絲、電線剝皮鉗批等實用工具，外形精緻兼具實用性，男女都適合。

Winter Magic 2021年特別版中型袋裝刀全球限量，並附有精美禮盒。

上班族實用選物：Architecture Urban2系列 智慧型商務袋及背囊

不少「打工仔」常常要隨身帶備電腦和文件，但要選一個容量大、物料優質，又具備時尚美觀設計的商務包袋或背囊，並不容易。Victorinox推出的新系列Architecture Urban2以沉實百搭的深灰色為主調，新系列亦延續系列產品高功能性的一大賣點，優質皮革柔軟舒適，袋的外側採用高密度泡沫設計，防潑水耐磨。內裡也有設備隔層和分類口袋，既能安全保護電子產品，耳機、平板電腦、Touch Pen等也可分類放好。背包的主隔層可完全打開，用家能完全用盡空間擺放隨身物品，襯裡亦設經SILVADUR™技術處理，有效抑制微生物在布質中生長，做到抗菌效果。

除了夠實用，此系列的所有包袋及背囊也可加上個人化設計，可在袋子標誌性的瑞士軍刀刀殼上雕刻收禮者的名字，更可自選顏色，為收禮者打造獨一無二的包袋。

背囊的抗菌襯裡十分實用，經清潔40多次後，也可保持效果。

家品必入手之選：Allrounder砧板

若有朋友年尾新屋入伙，或想換換家品、去舊迎新的話，廚具必定是好選擇。作為Victorinox皇牌產品系列之一的Allrounder砧板，採用由剩餘的優質纖維小木塊，經特製成全天然的紙複合材料。與塑膠、一般木板相比，此物料更加輕薄耐用，也能將更深的切口減少到最低限度，而外觀上仍保留著木製品的獨有質感。加上砧板沿用蜂蠟和礦物油凡天然成分作砧板蠟護理，不但更耐磨、防止刀片變鈍，持續使用也可保持平滑、上油的狀態。

Allrounder砧板有Gourmet Series及Handy Series兩個系列，備有棕及黑色，兩款均設有圓孔方便懸掛，也適用於洗碗機。Gourmet的雙色設計搶眼，另備凹槽防止食材血水或湯汁亂流。Handy Series的砧板則設有手柄，相對較輕身，故不但可用來切食材，作為晚餐、派對上碟的工具，也非常美觀。

Gourmet Series分三種尺寸，切合不同家庭需要。

Handy Series系列具備手柄，使用時更方便。

如果想選購更多心水產品過聖誕，不妨去最近新開幕，以全新形象示人的Victorinox又一城限定店。限定店即將推出一系列的驚喜活動、工作坊及獨家優惠，讓你有非一般的新購物體驗！

地址：又一城LG2–Kiosk H

電話：9410 4690

營業時間：上午11時至晚上9時

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（資料及相片由客戶提供）