假日好去處｜全球首個科幻藝術館TELEPORT 日出划艇任食海鮮推介

不想逢假日都逛商場消費？就要多花心思，發掘香港不同地區的有趣蒲點，即使商業區中環其實都可以為你帶來「驚喜」。就趁這個周末周日，不妨為另一半計劃一個特別的文化旅程，一邊打卡一邊感受獨特的文化氣息。



全球首個科幻藝術體驗館 登上未來藝術時光機

隨著科技的進步，不少藝術作品都加入特效，又或者以數碼方式呈現出來。全球首個TELEPORT「科幻藝術體驗館—瞬間移動」已經進駐中環，用全新的角度，讓市民感受藝術與科技結合的作品。每位市民在進入體驗展之前，都需要按個人性格及喜好，選取「風、火、水、土」其中一個元素，以制定一個獨一無二的AR未來登機證，然後在旅程導航員的引領下，感受場內的藝術裝置，透過光影、聲音、色彩等，體驗不同文化呈現的特質。**透過「01空間」報名，即可以9折購買入場門票，詳情即上「01空間」了解更多及報名**

按圖看科幻藝術體驗館更多詳情：

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TELEPORT科幻藝術體驗館



展覽日期：2021年12月1日（三）至2022年2月28日（一）

地址：中環皇后大道中139號The L.place 11樓

*「01空間」獨家導賞團連入場門票：星期六、日及公眾假期成人$360｜學生$315



朗廷酒店自助餐最平$410 澳洲龍蝦仔紐西蘭羊架肉眼扒

玩完科幻藝術體驗展，是時候享受豐富的盛宴。香港朗廷酒店The Food Gallery推出「超級海鮮聯盟自助餐優惠 」，多款時令海鮮、惹味燒烤等呈現食客面前，讓人食指大動。精選推介加拿大青口、太平洋大蝦、澳洲龍蝦仔、冰島翡翠螺等回本美食，更有烤焗紐西蘭肉眼扒、慢煮豬腩卷、炭烤紐西蘭羊架、北京烤鴨、脆皮乳豬等，相信可以滿足一眾愛吃之人。**優惠須提早至少三個工作天前預訂，詳情即上「01空間」了解更多**

按圖看超級海鮮聯盟自助餐優惠詳情：

香港朗廷酒店｜超級海鮮聯盟自助餐優惠



優惠日期：即日起至12月31日（優惠只適用於2至12位付款客人訂座）

價錢：

自助午餐 – 成人$410起｜兒童 - $236起

自助晚餐 – 成人$775起｜兒童 - $450起



西貢露營 划獨木舟欣賞日出

每逢周末周日，不少市民都會入西貢食海鮮，其實除了海鮮，亦有不少優美的自然環境值得市民慢慢探索。藍天體育會推出「西貢外島露營+獨木舟日出旅程」，參加的市民毋須自備裝備，就可以與另一半乘坐獨木舟探索西貢東部外島，在島上紮營，享受月光下品嚐烤肉，欣賞最燦爛的星光。由即日起至2021年12月31日期間，更可享折上折$200優惠。**立即進入「01空間」以了解更多詳情**

按圖看日出旅程詳情：

西貢外島露營 + 獨木舟日出旅程



出發日子：2021年12月11日至2022年3月27日

出團人數：不少於8人（如不足8人，可補回8人差價即可成團 ）

01空間優惠價：2人$3,100｜4人$5,120

*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠

