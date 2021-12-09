Pantone公布2022年代表色！即將踏入的2022年，代表色將會是「長春花藍(Very Peri）」。Pantone 2022年全新代表色糅合了紅色及藍色，展現出在這變革的時代，觀念及標準都隨之改變，鼓勵大家要繼續抱持自信、好奇心、創造力及探索精神！

Pantone2022年代表色 長春花藍Very Peri象徵創造力 推4大新精品

Pantone公布2022年代表色「長春花藍(Very Peri）」。繼2021年因應疫情、希望帶出樂觀及希望，所創造出的「極致灰」（Ultimate Gray）與「亮麗黃」（Illuminating），2022年代表色「長春花藍(Very Peri）」將會繼續傳達正面想法，展示無憂無慮的自信和大膽的好奇心，激發了大家的創作精神及好奇心，為未來開拓更多可能性，改寫生活並打開新視野。

Pantone 2022年代表色「長春花藍(Very Peri）」更糅合了藍色及紅色，將給予人寧靜、穩定及刺激、活力的兩種顏色混和而成，為2022年的代表色彩增添上一份意義。

（圖片來源：Pantone）

Pantone在推出2022年代表色之際，推出10款全新精品供全球粉絲選購，包括每年不可少的長春花藍(Very Peri）限量版配方指南，以及兩款大小的棉布版色卡，電話繩及陶瓷杯，價格由11美元（約86港元）起。