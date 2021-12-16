【鮮芋仙】台灣過江龍芋圓甜品店鮮芋仙近日宣布即將連開兩間新店！分店將會在2022年初於旺角及新蒲崗登場，在旺角、新蒲崗上學、上班、居住的朋友記得留意！



鮮芋仙主打芋圓、仙草、雪花冰等各式台式甜品，以口感軟糯Q彈的芋圓搭配滑嫩仙草的招牌芋圓仙草冰沙，為必試人氣甜品之一。

進軍香港只是短短兩年的鮮芋仙人氣爆燈，已在銅鑼灣、尖沙咀、觀塘及荃灣等地都有分店，今個月更在坑口東港城開設第11間店，至今每日排隊人龍不斷，持續人氣高企。

至於旺角及新蒲崗新店張開日期，目前鮮芋仙只透露了地址和於2022年初開幕，確實日期有待再公布，有興趣就記得留意喇！

鮮芋仙新店地址

新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G03C號舖（2022年初開業）

旺角砵蘭街244號MPM文華商場1樓B舖（2022年初開業）



鮮芋仙其他分店地址：

銅鑼灣登龍街18號VPoint地下一號舖

荃灣楊屋道1號荃新天地1期地下G46號舖

屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓Kiosk C

尖沙咀厚福街3號華博商業大廈地下2-3號舖

紅磡黃埔天地美食坊(第八期)地下1號舖

馬鞍山新港城中心(第四期)2樓2332-33號舖

大埔超級城C區549-550地舖

深水埗深旺道二十八號V Walk L2-16

觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm C層C-41號舖

葵芳興芳路223號新都會廣場2樓272-274號舖

將軍澳坑口重華路8號東港城1樓128A號舖 (12月開業)