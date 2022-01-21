新年優惠2022｜13大超抵推介　GU/AEON/實惠/IKEA/MUJI

【新年優惠2022】13大新年優惠推介！踏入新一年，AEON、MUJI無印良品、IKEA宜家家居、豐澤及百佳都推出新年優惠，就連名牌手袋LOEWE、小CK，以及服飾品牌GU、ZARA等都有減價優惠，在2022年用最抵價買到心頭好！各大優惠包括多款收納好物、傢俬傢飾、男女裝運動服飾、食品及家電，即睇優惠詳情！

新年優惠2022【１】ZARA減價低至25折 上衣/外套/手袋$35起

ZARA網店推出減價優惠，多款男女裝服飾產品低至25折，其中包括有長袖或短袖上衣、西裝外套、風衣、連身褲等，最平$39起就買到！ 提到ZARA當然少不了多款熱賣手袋， 包括有側揹袋、腋下包、手提袋等，百搭易襯；鞋履方面亦有厚底皮靴、平底鞋、涼鞋等，不論出街或上班同樣適合，有興趣記得要把握機會喇！

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ZARA網店 優惠

優惠日期：即日起

備註： 詳情請到官網查詢



新年優惠2022【2】GU優惠薄羽絨$199！針織外套/上衣/連身裙$19起

【GU優惠】GU優惠！適逢新春推出新年優惠，一連7日快閃減價出售熱門商品，薄羽絨、針織外套、恤衫、上衣、背心裙、短裙等激減低至$19起，記者精選男女裝7大高CP值推介！

優惠詳情：GU優惠|新年優惠$19起 薄羽絨$199！針織外套/恤衫/上衣/連身裙

（圖片來源：GU）

新年優惠2022【3】屈臣氏優惠3折起！逾40款產品買一送一

屈臣氏推新年優惠，多款精選產品減價3折起，優惠商品包括逾百款口罩、日用品、護理用品、清潔用品套裝及新年禮盒等，更有逾40款產品買一送一，快看有甚麼抵買新年優惠商品！

優惠詳情：屈臣氏優惠3折起！逾40款產品買一送一 口罩/家居用品/新年禮盒

（資料圖片）

新年優惠2022【4】實惠5大新春優惠 家品/家電低至3折

實惠推出新春優惠低至3折！臨近農曆新年，又是時候買新傢俬！實惠推出多個超抵新春優惠，家品、家電低至3折，文青木系茶几更低至$99！

實惠優惠詳情：實惠5大新春優惠 家品/家電低至3折！文青木系茶几$99

（資料圖片）

新年優惠2022【5】AEON家電/家品 自選組合勁減達$6,000

AEON又有新年優惠，再次推出一年一度的「福祿壽自選組合」！優惠產品包括多款電器、家具及家品，如Dyson 無線吸塵機、TOSHIBA蒸氣烤焗水波爐、Panasonic 65吋 4K LED智能電視等。在「福」、「祿」、「壽」三個精選貨品組別之中，任選各1款，組合後價格勁減高達$6,000！

新年優惠2022 - AEON賀歲迎新福祿壽自選組合

優惠日期：即日起至2022年2月20日



圖片來源：AEON

新年優惠2022【6】豐澤逾600件家電/廚具25折起！$998任選指定3件產品

豐澤全線門市及網店推出超抵新年優惠！超過600件商品最低減至25折，包括多款人氣家電、廚具及電子產品等，更可以優惠價$998任選3件指定產品，可以趁新年為家中添置新家電！

豐澤優惠詳情：豐澤逾600件家電/廚具25折起！$998任選指定3件產品

新年優惠2022【7】IKEA家品組合優惠 多款日用品85折

IKEA多款日用品如收納箱、餐具、毛巾等都有組合優惠，大部分買2至3件或以上即可享有85折！浴室用品包括吸盤、地墊，以至萬用活動几都有優惠！

新年優惠2022 - IKEA組合優惠

優惠日期：即日起至2022年2月9日



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新年優惠2022 - IKEA新年開運禮

優惠日期：即日起至2022年1月16日

推廣地點：香港或澳門分店宜家家居分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心及IKEA網店

*優惠及條款以官方為準。



另外，IKEA瑞典美食廊由1月13日至1月26日推出新春限定禮遇，購買精選糖果及零食2件或以上即可享85折優惠！

新年優惠2022 - IKEA瑞典美食廊精選禮遇

優惠日期：2021年1月13日至1月26日



延伸閱讀：IKEA鯊魚御守新春限定登場！附換領方法

新年優惠2022【8】MUJI無印良品 日用品低至$9起

MUJI無印良品新年優惠！優惠商品包括半透明化妝品盛器、半透明儲物架、織儲物等。購買兩件或以上化妝品盛器，即享9折優惠，最平每件只是$9！冬天必備的棉質地氈、毛毛拖鞋、厚毛毯和羽絨被都有減價。

MUJI新年優惠2022詳情：MUJI無印良品新年優惠｜$9起買收納好物 服飾/家居用品/寢具統統有

（無印良品圖片）

新年優惠2022【9】百佳5大新春優惠 優惠碼即減$50

臨近農曆新年，又是時候準備年貨！百佳超級市場及網店由即日起推出新年優惠，除了有多款獨家新春福袋及年貨，只要消費滿指定金額，輸入優惠碼可以即減$50，再送$38 門市電子優惠券！另外，百佳網店購買罐頭鮑魚及清潔用品都有減價，即睇優惠詳情！

百佳新年優惠2022詳情：新年優惠｜百佳推5大新春優惠！即減$50優惠碼/罐頭鮑魚/清潔用品

新年優惠2022【10】日本城送$298開心大利是

日本城及生活提案推出新年優惠，只要在門市或網店購買指定款式產品，有多款食品、飲品、收納物品、卡通精品等，買滿$168即可獲贈「開心大利是」一封，獲得總值$298現金優惠券，包括5張20門市現金優惠券（惠顧滿$128即可使用）以及惠顧網店滿指定金額可作$20、$60及$118使用的優惠碼。

新年優惠2022【11】Charles & Keith激減半價起 手袋/銀包/服飾

Charles & Keith官網推出限時新年優惠，多款手袋、銀包、鞋履款式減至半價起，最平$169起可入手百搭手袋，包括迷你金屬鏈貝殼包$479（原價$599）、簡單有型的蓬鬆菱格HOBO包$369（原價$469）、梯形金扣手提包$399（原價$499）等；多款銀包及鞋履等低至7折起，一般會員購滿$1,000或VIP會員購滿$800，即送燙金老虎圖騰利是封1套！

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新年優惠2022 - Charles & Keith 減價

優惠日期：即日起

推廣地點：Charles & Keith官網

*優惠及條款以官方為準。



新年優惠2022【12】LOEWE減價4折起 迷你手袋/水桶袋/服飾

時尚品牌LOEWE季尾做減價！ LVHM集團旗下網購平台24S目前進行冬季促銷，LOEWE多款手袋低至香港價7折，包括深受女生及名人喜愛的Puzzle迷你手袋，其中Nana Puzzle折後為$7,840 (原價$11,200）；大地色系Balloon款式水桶袋，折後為$12,845 (原價$18,355），減價逾$5,000！多款服飾更低至4折，平時不捨得入手快趁減價把握機會！

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新年優惠2022 - LOEWE 減價

優惠日期：即日起至2022年2月6日

推廣地點：網購平台24S

*優惠及條款以官方為準。



新年優惠2022【13】lululemon官網優惠低至半價

人氣運動服裝品牌lululemon的瑜伽服飾舒適且透氣度高，深受大眾歡迎！趁著年末，lululemon官網推出優惠，多款瑜伽服、瑜伽褲，以及長短袖運動上衣、外套等都有減價，連新款商品都有優惠，其中運動上衣最平$240就買到！

lululemon新年優惠2022詳情：lululemon官網優惠低至半價！瑜伽衫褲/男女裝運動服飾最平$60起