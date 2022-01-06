情人節2022｜5星酒店浪漫奢華Staycation$1540起　帶小狗同渡浪漫

情人節下個月便到，各位蜜運中的男士們都應該嚴陣以待，準備好禮物，讓她們度過一個難忘的情人節。雖然在疫情下仍然未能出國旅遊，不過身處香港亦可以staycation，享受酒店提供的餐飲外，亦可感受奢華浪漫的氣派。



半島酒店傳統奢華 嘆Spa嚐美食

男士們想向摯愛表達愛意，除了送上小禮物之外，一個奢華浪漫的環境亦可以令二人感情火速升溫。傳統奢華代表半島酒推出的Stay-in-Style住宿套票，客人可以入住一晚特級豪華海景客房或其他客房。套票亦包括雙人半島早餐和每晚$1,000起的餐飲消費金額。不少女士亦喜歡水療，想在情人節以最佳狀態享受最浪漫一刻，$300半島水療禮劵也在套票之內。**立即進入「01空間」了解更多及訂購**

按圖看「半島酒店Stay-in-Style住宿套票」詳情：

半島酒店Stay-in-Style住宿套票



特級豪華海景客房：$8008起

高級套房：$8778起

豪華套房：$10318起



瑰麗酒店迎海景致 送K11 MUSEA電子禮券

維港夜色璀璨，維港的晚霞和晨曦亦同樣浪漫吸引。香港瑰麗酒店一向以奢華居家風格設計，部分客房更面迎維港，可欣賞180°維港景致。入住的客人可以享受一晚尊貴海景客房或其他客房，以及於Holt's Café、Bayfare Social或彤褔軒享用一餐豐富盛宴，和$200 K11 MUSEA電子禮券，讓客人盡情享受購物的樂趣。**立即進入「01空間」了解更多及訂購**

按圖看香港瑰麗酒店【美好新開始住宿假期】優惠套票詳情：

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香港瑰麗酒店【美好新開始住宿假期】



九龍山景客房：$3388起

海景客房：$4048起

尊貴海景客房：$4708起



美利酒店歷史建築 可與小寵物同渡浪漫假期

除了酒店的景觀，酒店的佈置與氛圍也可以營造一個浪漫的環境。香港美利酒店推出的Treasure Moments住宿套票，在歷史建築改建的酒店以時尚美觀作為賣點，處處都是情侶打卡的熱點。此外，入住的客人可以享用雙人三道菜晚餐，在夜色和燭光下，享用美饌和感受浪漫的氣氛。另外，酒店更容許各位住客帶同15公斤以下的貓或狗一同入住，一起享受精采的假期。**立即進入「01空間」了解更多及訂購**

按圖看「香港美利酒店Treasure Moments住宿套票」詳情：

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香港美利酒店Treasure Moments住宿套票



高級客房：$3,080起

N1 Deluxe：$3,410

N2 Grand：$3,740

N3 Grand Deluxe：$4,070

