Staycation｜住四季酒店連早晚餐人均$1843　4靚景酒店Chill住嘆

剛踏入2022年，除了要為今年訂立清晰的目標之外，亦應該要為過去一年的辛勞工作，好好獎勵一下自己。雖然疫情下未能到外地旅遊，只能留港消費或Staycation，但本港奢華時尚的酒店多不勝數，一邊欣賞酒店外的景色，一邊享受酒店的豪華餐飲也未嘗不是賞心樂事。



香港四季酒店 新裝修豪華住宿星級早晚餐

想在新一年開始時好好讓自己放鬆一下，一個頂級的國際酒店之旅絕對是個好選擇。香港四季酒店推出「Taste-cation新裝修豪華客房連雙人早餐及晚餐住宿套票」，讓你在香港的核心商業區，一邊享受米芝蓮餐廳的星級美食，一邊看著車水馬龍的都市繁華景色。此外，酒店的水療護理服務能為都市人紓緩緊張忙碌的心情。**立即進入「01空間」了解更多及訂購**

按圖看「香港四季酒店住宿套票」詳情：

香港四季酒店Taste-cation新裝修豪華客房連雙人早餐及晚餐住宿套票



豪華山景客房：$3,685起

豪華海景客房： $4,125



唯港薈親子同樂 小帳幕客房滿童趣

位處九龍尖沙咀核心地帶的唯港薈推出「星級住宿連自助早餐及餐飲消費額」套票，客人可以入住唯港薈城景客房，同時享受精心準備的環球早餐和$500餐飲優惠券。另外，酒店亦推出「繽紛家庭住宿優惠」，一家人入住唯港薈，展開一趟溫馨的親子之旅，酒店還精心安排了一系列充滿童趣的套房佈置及小童用品，定能為一家大小製造一段與別不同的難忘回憶。**立即進入「01空間」了解更多及訂購**

按圖看「唯港薈星級住宿優惠」詳情：

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唯港薈Hotel ICON星級住宿連自助早餐及餐飲



城景客房：$1,705起

半海景客房：$1,870起



繽紛家庭住宿優惠：$3,520起



下午茶住宿優惠

城景客房：$1,870起



維港凱悅尚萃酒店 嘆泰式按摩服務

若然想趁這個假期，好好享受休閒和購物的樂趣，可選擇香港維港凱悅尚萃酒店推出的「食．住．嘆」住宿套票。位於北角海濱的酒店，鄰近購物及娛樂地點，酒店內亦提供多項設施，讓客人可以享受酒店的悠閒時光，住宿計劃更包括港人最愛的按摩服務，享受75分鐘的泰國天然護膚品牌Siam Botanicals Thai Spa提供的雙人皇牌香薰按摩或泰式傳統按摩體驗，讓你紓緩平日的生活壓力。**立即進入「01空間」了解更多及訂購**

按圖看「維港凱悅尚萃酒店住宿套票」詳情：

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香港維港凱悅尚萃酒店「食．住．嘆」住宿套票



標準客房：$2,728起

海景客房：$2,948起



黃金海岸酒店擁寧靜海灣 充好電迎接未來挑戰

不少都市人也想在放假期間遠離都市的煩囂，放慢腳步享受生活，香港黃金海岸酒店可算是最佳選擇。酒店推出【 食「享」假期】套票，除了包括一晚豪華海景客房住宿及雙人早餐之外，亦可以享用房內迷你酒吧等，在舒適寧靜的環境下好好為自己充好電。**立即進入「01空間」了解詳情及訂購**

按圖看香港黃金海岸酒店 【 食「享」假期】套票詳情：

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香港黃金海岸酒店 【 食「享」假期】



套票價錢：$899起

