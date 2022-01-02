Le Creuset優惠｜逾40款廚具大減價 人氣鑄鐵鍋劈價減近$700

【Le Creuset優惠】受到許多女士喜愛的法國廚具品牌Le Creuset大減價，多款人氣鑄鐵鍋都有特價，價錢更較官網折後優惠價平近$700！除了鑄鐵鍋，其他鍋具系列合共超過40款廚具都有減價，絕對是入手的好機會！



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Le Creuset逾40款廚具大減價 人氣鑄鐵鍋平近$700

法國高級廚具品牌Le Creuset鑄鐵鍋款式好看又實用，深受香港女士喜愛！不論煎煮炒炸，甚至放進焗爐都無問題，輕鬆就可以烹調出各種美味菜式！英國百貨公司網店近日推出優惠，超過40款Le Creuset廚具減價，較官網價格平近$700，最平只需$400多就買得到！

Le Creuset減價貨品包括不銹鋼平底鑊、方型烤鑊及蒸鍋等：

至於人氣鑄鐵鍋具系列亦有優惠，極具代表性的經典圓形琺瑯鑄鐵鍋、琺瑯鑄鐵淺底鍋、正方形連手柄琺瑯鑄鐵燒烤盤等折後最平不用$1,000就買得到！其中大受歡迎的圓形琺瑯鑄鐵鍋（Le Creuset Round Casserole Dish）低至只需約$1,400！而且有多顏色及呎吋選擇，較官網優惠價平多達$700！

圓形琺瑯鑄鐵鍋系列：

琺瑯鑄鐵燒烤盤系列：

部分特價款式已經售罄，想買就要快！另外，透過百貨公司網站購買需另付運費，多買幾款廚具或者與朋友夾單就可以買得更抵！

Le Creuset網購優惠

訂購方式：Harrods官方網站

