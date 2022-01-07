新年將至，麥當勞聯乘Sanrio人氣角色My Melody推出全新「開運餐」！招財福堡系列大熱回歸，再加碼推出多款新春限定美食，包括全新紅豆吉士粉紅批登場及小龍蝦湯，以及My Melody開運籃等一系列獨家精品，與大家一起喜迎新春！

麥當勞新年聯乘Melody推4款招財福堡+新品！仲有得換Melody開運籃

（圖片來源：麥當勞）

今個農曆新年，麥當勞聯乘Sanrio人氣角色My Melody，所有食物包裝都用上My Melody卡通圖案。同時招財福堡系列大熱回歸，招財牛堡及黃金脆薯牛堡將於1月10日起率先登場，濃郁的黑胡椒醬、爽脆洋蔥粒及肉扒配搭，是不少麥當勞粉絲到農曆新年最期待的新品之一。

麥當勞在1月24日起，更推出全新黃金菠蘿雞堡，首度加入招財福堡系列，鬆軟麵包配上板燒雞腿和爽脆生菜，再加入酸酸甜甜的原片菠蘿，味道更加清爽，在招財福堡系列中獨樹一格！

（圖片來源：麥當勞）

在推廣期內購買任何招財福堡套餐，更可免費獲贈一套四款設計精美的新年利市封，數量有限，送完即止。

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞同時在1月10日加碼推出紅豆吉士粉紅批，粉紅色酥脆外層配上香甜綿滑的豆沙和 吉士醬；另外，小龍蝦湯及大大杯白桃梳打亦同步回歸。

除了Melody卡通圖案包裝，在1月10日早上11時起，麥當勞親子會會員可以麥當勞App電子優惠券優先獨家以$48換購My Melody開運籃。開運籃可以化身為全盒和隨身籃子，美觀實用。

（圖片來源：麥當勞）

在1月10日起，麥當勞App用戶可以使用電子優惠券，憑「招財牛堡套餐減$3」或「$46 歎黃金脆薯牛堡套餐配小龍蝦湯」，以優惠價購買「開運餐」；另由即日起至2月16日，食客使用PayMe from HSBC於麥當勞門市或App內消費滿$35，即享全單9折優惠。