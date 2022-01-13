新年好去處2022｜手製押花全盒燙金福字揮春　4大工作坊潮過新年

尚有不足一個月就到農曆新年，除了準備應節食品之外，按照傳統習俗，家家戶戶都會掛上新的揮春、飾品等。覺得市面的印製品千篇一律、了無新意？不妨參加新年工作坊學習親手製作特色揮春，把祝賀的語句融合新穎設計布置居所，為家中增添歡樂氣氛。



押花新年全盒 十全十美錦上添花

在傳統習俗中，新年擺放全盒有「完完整整」的意思，而年花就寓意「平安吉祥」，如果全盒加上花卉，就更是錦上添花。Fleur Doux推出押花全盒工作坊，教授參加者製作押花全盒，滿載對家人朋友的祝福。全盒以實木加上鋼化玻璃製作而成，毋須擔心打碎。**立即進入「01空間」報名及了解更多**

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押花全盒工作坊

「01空間」優惠價：$420（原價$480/人）



押花福字揮春 花開富貴迎春接福

傳統習俗中，於年廿八「洗邋遢」打掃家居後，才可貼上新一年的揮春，代表洗走去年的霉氣，將新一年的好運帶入家中，而貼揮春最好是年三十除夕早上9時至12時陽氣最足的時間。若然揮春是親手做的，相信來年更是得心應手，事事順利！押花揮春工作坊的參加者會製作簡單而又精緻的福字揮春，以燙金福字配以真花製作的押花，別樹一幟，有別於一般傳統的揮春又不易過時。**立即進入「01空間」報名及了解詳情**

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押花揮春工作坊

「01空間」優惠價：$300（原價$320/人）



偽火漆印章體驗 賀卡賀禮添皇室氣派

農曆新年是中國傳統節日，但糅合西方藝術的小飾品又是怎樣？火漆是西方傳統工藝，把松脂、石蠟等物料加熱後再蓋上印章，從前主要用於皇室信件。火漆上的印章漂亮，氣派十足，但容易碎裂，難以保存，因此便衍生出偽火漆圖案。於工作坊內，參加者會跟隨導師，學習雕刻橡皮章的基本材料與工具，親自雕製獨一無二的印章，加上金粉再用熱風機烘乾，即可大功告成。送禮送賀卡也可派上用場，增添個人特色。**立即進入「01空間」報名及了解更多**

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印章體驗工作坊—凸粉應用



「 01空間」優惠價

一人票：$450（原價$500）

二人票：$840（原價$940）



自備圖案設計小印章 傳情達意

橡皮章除了可以製作偽火漆圖案外，若加入創意就可以創作出一個個別致圖案的橡皮章。在工作坊中，參加者會學習橡皮章的基本材料與工具、轉印及雕刻基礎技巧，在利用簡易圖案或者參加者自備的圖案，製作小印章，可印在利是封或賀卡上，獨一無二，也可傳情達意。**立即進入「01空間」報名及了解更多**

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橡皮章工作坊



「01空間」優惠價

一人票：$550（原價$600）

二人票：$1,040（原價$1,140）

