【屯門強檢】新冠病毒變種病毒株Omicron在港蔓延，在港爆發第五波疫情，屯門成爆發重災區，大批居民街坊要輪候入屯門區檢測中心進行強制檢疫，有輪候檢測市民爆料指要等接近2小時，Pricerite實惠宣布屯門華都分店隨即推出暖心措施，即時起免費借出摺凳給有需要人士，在輪候期間都能坐低休息，相當貼心！

屯門檢測中心排長龍 實惠屯門分店免費借摺凳 供輪候人士休息

屯門區疑現隱性傳播鏈，區內不少市民街坊均需前往檢測中心進行強制檢測，據悉等候檢測人士排長龍，一度出現逾千人人龍，更有街坊透露有人清晨5點排隊開始，至今仍要等候逾2小時才能完成檢測，相當大陣仗！

（余俊亮攝）

Pricerite實惠屯門華都分店見狀迅速推出暖心措施，即時起安排無條件借出摺凳給有需要人士，在輪候時期間都能坐低休息，並在社交媒體感性表示「希望呢一張摺櫈，代表我哋嘅關懷」，相信屯門友見到絕對會感到好窩心！

（圖片來源：Pricerite實惠）

Pricerite實惠表示外借摺凳數量有限，借完即止，並貼心提醒在緊張疫情下，會將每一張借出過的摺凳徹底消毒，讓市民可以更安心。有需要人士可以前往Pricerite實惠屯門華都分店查詢詳情。

地址：屯門屯利街1號華都商場33樓 6, 8S1, 8T1, 8U1 & 11號舖

