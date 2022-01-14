IKEA鯊魚御守新春限定登場！附換領方法/新年優惠送$1,200現金券

IKEA宜家家居大年初一推出超可愛新春限定鯊魚御守！2021年12月底台灣IKEA搶先推出鯊魚御守迎接新一年，可愛造型讓不少網民非常心動，大呼「好想要！」而農曆新年將至，香港IKEA宜家家居宣布將於大年初一推出「平安小鯊」新春吊飾，即睇換領方法及更多IKEA新年優惠，最多送$1,200現金劵！



IKEA鯊魚御守新春限定登場！附換領日期+換領方法

IKEA宜家家居的鯊魚毛公仔向來人氣極高，早前英國IKEA無預警宣布即將停售，讓全球不少粉絲嚇到「心都離一離」不過幸好香港暫時無停產計劃，今年農曆新年更會推出新春限定「平安小鯊」吊飾，充滿節日氣氛紅色御守，寫上「宜家平安」祝福語，上面拼接超可愛的小鯊魚，各位粉絲記得握機會入手！

（圖片來源：IKEA）

如果想入手「平安小鯊」新春吊飾，由2月1日起至2月6日，只要於香港分店（不包括網上消費或愉景灣 Close to you）單一消費滿港幣$268，即可免費獲贈人氣「IKEA平安小鯊」新春吊飾一個（每張發票最多可換領吊飾一個）。數量有限，送完即止！

（圖片來源：IKEA）

此外，由即日起至1月31日，凡於香港分店（不包括網上消費或愉景灣 Close to you）購物滿港幣$268，憑即日發票即可免費換領 IKEA 限量版利是封乙套（一套兩款共八個），以及瑞典美食廊88折購物優惠券乙張。

IKEA新春禮遇

IKEA利是封及88折美食廊優惠券

推廣日期：即日起至1月31日



IKEA新春吊飾「平安小鯊」

換領日期：2月1日起至2月6日



最後召集！IKEA新年開運禮最高送$1,200

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IKEA宜家家居新年優惠由即日起至2022年1月25日，只要在香港或澳門分店宜家家居分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心及網上購物單一購物滿$2,000（只限傢俬傢飾，不適用於宜家家居餐廳及瑞典美食廊等），即可獲得$200 IKEA現金券1張。

（IKEA官網圖片）

每位顧客可以換領最多6張現金券，金額最高達$1,200。消費金額不可累計，以單筆發票金額計算，數量有限，送完即止。現金券使用期由2022年1月17日至2月9日為止。

網上購物的顧客會在2022年1月20日前透過電郵收到電子優惠碼，單筆消費$2,000可獲1個$200電子優惠碼，單筆消費$4,000可獲1個$400電子優惠碼，如此類推。活動期間，每位顧客最多可獲派1個$1200電子優惠碼。

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IKEA新年開運禮

優惠日期：即日起至2022年1月25日

推廣地點：香港或澳門分店宜家家居分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心及IKEA網店

*優惠及條款以官方為準。

