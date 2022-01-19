盆菜2022｜名廚米芝蓮4大矜貴盆菜　鮑魚花膠佛跳牆最平人均$198!

每年年三十晚（今年只有年廿九），傳統上都會與家人共進一餐豐富的團年飯，寓意一家人可以團團圓圓。雖然今年食肆晚市堂食依舊受疫情影響而暫停，不過要在家中食得豐足仍有很多選擇，而外賣盆菜就是其中之一，甚至再豪一點，選擇佛跳牆，以一頓豪華盛宴為過去一年作結，祝願大家平平安安、盆滿砵滿。



海雲天帝王級享受 6頭富貴鮑魚佛跳牆

在「帝王時代」，只有貴族甚至是皇帝先有機會品嚐到「佛跳牆」的美味，不過現今普羅大眾如今都可品嚐到名貴食材的味道，就如海雲天推出的極品鮑魚佛跳牆，大廚精心挑選18款矜貴食材，包括了6頭富貴鮑魚、如意花膠、北海道乾瑤柱、茄汁大蝦等，適合一家人在年三十晚圍在一起，享受一頓暖意滋味的團年飯。**即上「01空間」了解更多及訂購**

按圖即看海雲天極品鮑魚佛跳牆：

極品鮑魚佛跳牆（需三個工作天前預訂）

「01空間優惠價」6位用｜$1188（原價$1,610）（可選外賣自取及送貨到付）



紫粵軒極品佛跳牆 6小時燉煮矜貴海味鮮味十足

有傳佛跳牆的美味，就連和尚都忍不住想品嚐，若然再加入鮑魚、花膠、遼參、海螺、日本瑤柱、金華火腿等鮮味十足的食材，相信必定令人食指大動。香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒推出極品佛跳牆，除了加入以上的食材之外，更經慢火6小時燉煮，保持食物的原汁原味。**即上「01空間」了解更多及訂購**

按圖看紫粵軒佛跳牆：

極品佛跳牆（需三個工作天前預訂）

「01空間優惠價」

4人用｜$888（原價$938）

4人用套餐｜$1,688（原價$1,788）



鮑魚聚寶盆菜 傳統烹調秘製南乳鮑汁

除了佛跳牆之外，紫粵軒亦推出了鮑魚聚寶盆菜，大廚精選了16款上乘食材，包括原隻8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦，款款經過大廚一雙巧手，以傳統手法烹調，最後配上秘製南乳鮑汁，讓每個客人都可以品嚐到盆菜的傳統滋味。**即上「01空間」了解更多及訂購**

按圖看紫粵軒鮑魚聚寶盆菜

鮑魚聚寶盆菜

「01空間優惠價」

2人用｜HK$588（原價HK$638）

6人用｜HK$1,688（原價HK$1,788）



名廚周中鮑參金蠔盆菜秘製麻辣汁 每日限量50盆

名廚周中除了平日說話風趣之外，他精堪廚藝也毋庸置疑。今年，周中師傅就推出6至10人用的極上鮑參金蠔豐盛盆菜。盆菜嚴選了18款名貴食材，包括了鮑魚、花膠、海參、金蠔、日本元貝等，寓意來年豐衣足食。盆菜絕無添加味精及防腐劑，而且更附上秘製麻辣汁、鮑汁及上湯，令食客食得更滋味！**即上「01空間」了解更多及訂購**

按圖即看周中極上鮑參金蠔豐盛盆菜

極上鮑參金蠔豐盛盆菜（免費直送）（需三個工作天前預訂）

「01空間優惠價」

6人用｜$1,798（原價 $2,298）

10人用｜$2,398（原價 $2,898）



新同樂米芝蓮二星元蹄羊腩盆菜 選配日本25頭皇冠吉品鮑

想為今個牛年作一個完美的總結，或者可以品嚐榮獲米芝蓮二星的新同樂魚翅酒家推出了兩款豪華盆菜。其中「鮑魚鵝掌元蹄盆菜」包括了多款名貴食材，包括了鮑汁扣鵝掌、醬扣元蹄，而「鮑魚古法羊腩盆菜」亦有古法羊腩、原木厚北菰等，食客更可以自行選配39頭至25頭不等的日本皇冠吉品鮑魚，寓意新一年都可以賺個「盆滿缽滿」。**即上「01空間」了解更多及訂購**

按圖即看新同樂魚翅酒家2款盆菜

新同樂盆菜（需三個工作天前預訂）

「01空間優惠價」

鮑魚鵝掌元蹄盆菜（4至6人用）：$2,138起（原價$2,938起）

鮑魚古法羊腩盆菜（4至6人用）：$2,338起

