便利店印花換大口仔/Hello Kitty碗碟套裝！新年限定可當全盒用

【便利店精品】農曆新年將至，便利店再推2款全新Sanrio印花精品，人氣Sanrio角色Hello Kitty和大口仔大熱登場！在指定期間憑指定便利店印花數量，即可換領2款新年限量版「Sanrio characters盤滿缽滿碗碟套裝」，與先前推出的Sanrio精品襯埋一套用超可愛，各位Sanrio粉絲必留意！

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便利店印花換2款Sanrio碗碟套裝！大口仔/Hello Kitty可當全盒用！

7-11便利店繼早前推出Sanrio陶瓷碗及餐具套裝後，再度推出全新印花精品，同時是新年限定款式，兩大Sanrio人氣角色Minna no Tabo（大口仔）和Hello Kitty齊齊換上新年裝扮，變身成碗碟套裝登場，非常可愛！

（圖片來源：7-Eleven便利店）

Sanrio新年碗碟套裝包括陶瓷碗1個以及陶瓷碟1個，直徑約15厘米，容量約850毫升，耐熱度達100°C，可以放入微波爐使用！除了可以用作餐具，農曆新年期間可以放入糖果、朱古力，變身成迷你全盒，實用之餘又有新年氣氛！

Hello Kitty款式以橙紅色為主，配上日系花紋；大口仔款式則用上活潑明亮的金黃色，印上金元寶圖案，兩款都極具新年氣氛，相信可以為一眾Sanrio迷在農曆新年期間帶來好意頭！

有興趣入手的朋友，可以由即日起到全線7-11便利店購物儲印花，在1月26日早上7時起至2月25日內，憑指定數量的印花或yuu會員積分換購或換領，數量有限，換完即止。今次更可以自選款式，把心水款式帶回家！

（圖片來源：7-Eleven便利店）

7-11「Sanrio characters盤滿缽滿碗碟套裝」換購詳情

推廣日期：1月26日（07:00）起

推廣地點：全線7-11分店

換購方法：1. 儲6張印花，加$55換購1套

2. 儲6張印花，加$98換購2套

3. yuu會員6000積分，加$25換購1套（僅限1月26日至1月28日）

