情人節禮物｜保鮮花香薰機天天「掛」著你！自製小禮物4大工作坊

正所謂「女人心海底針」，明明上一秒說不用浪費金錢買禮物，下一秒又會嫌棄你把她的說話當真。一年一度的情人節還有不足半個月就到，各位男士想趁這個情人節表達心意，或想向心儀的對象表白，不妨看看以下4個工作坊推介，或可邀請對方一起參加，共同炮製獨一無二的「愛情結晶」！



木衣架工作坊 時刻「掛」著你

想趁這個情人節向對方表白的男士，送禮不宜太名貴，或恐把對方嚇怕，自製小禮物或者是最佳選擇。Hong Kong Make Centre舉辦的「最掛係你．木衣架工作坊」，開宗明義「掛住你」，借題發揮，明示心意！工作坊除了讓參加者自訂英文字外，就連字體和衣架的款式都可以供學員選擇。參加者只需在堂上把材料進行合併、打磨、上色等步驟，就可以製作出獨特的禮物。無論男士女士，也可趁這個情人節勇敢踏前一步，向對方說「掛」著你吧！**立即進入「01空間」了解工作坊詳情及報名**

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最掛係你．木衣架工作坊

「01空間」優惠價：$290/人（原價：$350/人）



皮革花花配水晶珍珠耳環 高貴浪漫

女生都愛收花，也愛配戴飾物。JK Collection開辦了「皮革花耳環手作班」，當中細分了「皮革櫻花珍珠耳環手作班」和「皮革虞美人（紅花）耳環手作班」，喜歡櫻花的學員可以利用已塑形的皮革櫻花花瓣、花芯貼砌成高貴、優雅的皮革櫻花，另外再加上925純銀耳針，就可以製作成精緻又實用的皮革櫻花耳環。此外，還有紅色皮革虞美人花選擇，而2個課程的耳環上都會加上Swarovski水晶珍珠，更添高貴優雅。**立即進入「01空間」了解工作坊詳情及報名**

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皮革櫻花珍珠耳環手作班

「01空間」優惠價

一人票：$420（原價：$440）

二人票：$760（原價：$880）



皮革虞美人（紅花）耳環手作班

「01空間」優惠價

一人票：$460（原價：$480）

二人票：$830（原價：$960）



保鮮花香薰機 美觀實用花語傳情

禮物講求心意，若然情人覺得送花太普通的話，可把保鮮花製造成香薰機，美觀實用又可點綴家居，加入香薰後增添一室清新香氣。Indie Tree Workshop開辦的保鮮花藝香薰機工作坊會教授學員利用色彩斑斕的花朵，創作出獨一無二的藝術作品，結合不同的花語，令對方感受自己的愛和心意，向摯愛送上祝福。**立即進入「01空間」了解工作坊詳情及報名**

按圖看工作坊詳情：

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保鮮花藝香薰機工作坊

「01空間」優惠價

二人同行9折：$810（原價：900）

三人同行85折：$1148（原價：$1350）

四人同行8折：$1440（原價：1800）



親手製作陶瓷杯 「多喝水」不再令人「躁底」

在各大討論區不時有女生投訴身邊的男朋友，在自己不適時只會說「多喝水」，令心情更煩躁，不過如果用對方親手製作的水杯喝水的話，不知道心情會不會好轉一些呢？思陶藝術工作室開辦了「陶瓷杯工作坊」，在導師的指導下學習陶瓷基本知識、手捏技巧和方法，最後再畫上圖案，製作成獨一無二的作品。**立即進入「01空間」了解工作坊詳情及報名**

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陶瓷杯工作坊

「01空間」優惠價：$610/位（$620/位）

