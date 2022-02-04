貼紙相｜青春無限貼紙相荃灣有得影！8/90後集體回憶貼紙相$50起

【貼紙相香港】貼紙相是一眾80後、90後的集體回憶，不過近年貼紙相機似乎已經買少見少，經典貼紙相店「青春無限」旺角店在2019年結業後，僅剩荃灣一間分店，最近官方宣布有多款新式日本貼紙相機登場，最平$50就可以玩到！下次約埋姊妹、或者與另一半可以拍拖去影貼紙相！即拉下文睇地址同有咩新款啦！

相信不少80後、90後都一定同好朋友、另一半影過貼紙相，當年香港四處都有貼紙相機或專門店可以影到，高峰時期每部機更會大排長龍！但是近年，貼紙相機似乎逐漸消失，興起想影張貼紙相都有一定難度。

經典貼紙相店「青春無限」旺角店在2019年正式結業，全港僅剩荃灣新之城分店，而早前官方宣布即將有多部新款日本貼紙相機登場，下次出街可以去影貼紙相了！

「青春無限」在高峰時期全港有8間分店，而旺角總店更有近20部貼紙相機，每逢假日都會人頭湧湧！不過隨著旺角店在2019年全線結業，令不少人大感不捨，現存位於荃灣新之城2樓的荃灣店面積雖然比以往其他分店細，但仍可以玩到不同款式貼紙相機，最平$50起！

荃灣新之城青春無限現有4部新款貼紙相機，全部都是日本的新款式，定價為$50至70/次。4部新款貼紙相機包括非常受歡迎的半透明貼紙相機「Suu（第三代）」、可以影到9張相的「PURiBOX more」、韓國美人風「Skin Lily」以及蜜桃主題的「AND KIKI」。所有機種可以寫字及畫畫加工，也可以自訂美顏和自選背景，部份可以將貼紙相原圖傳送至手機，功能超多！

青春無限會不定時在官方Facebook及Instagram上傳新登場的貼紙相機款式及特價推廣等，相信之後會陸續有不同貼紙相機回歸，有興趣試玩或重溫當年回憶的大家記得留意官方公佈了！

青春無限貼紙

地址： 荃灣新之城2樓

營業時間：11:00-20:00

