Staycation｜15米高水族館嘗美食送紅酒嘆龍蝦　3大推介$875起

疫情嚴峻，假日外出或會增加感染新冠肺炎的風險。苦思不到心水的拍拖好地方，不如趁這個機會，到酒店靜靜地享受一個浪漫staycation，避開擠迫人群，豪嘆酒店的星級美食。今次精選了3間酒店住宿套票，最平人均$874.5起！



海洋公園萬豪酒店 15米高水族小鎮嚐特色美食

想輕鬆享受一個快閃staycation，不如考慮到海洋公園萬豪酒店，鄰近港鐵站之外，又可感受香港島南岸的自然風光。獨特的酒店設計亦相當吸睛，15米高的水族小鎮絕對是客人必到的打卡點之一，套票亦包每房每晚$800餐飲消費額，適合情侶到酒店的特色餐廳，慢慢品嚐大廚炮製的美食。**立即進入「01空間」了解詳情及訂房**

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香港海洋公園萬豪酒店歎盡24小時住宿計劃

「01空間」優惠價：$1,856起（人均$928起）



九龍香格里拉 升級豪華海景房享早晚餐國際buffet

如果喜愛品嚐各國美食，就不可錯過九龍香格里拉大酒店的staycation優惠了，套票包一晚豪華客房住宿，客人亦可以於 Café Kool享用自助早餐和晚餐，不容錯過的菜式包括原隻開邊龍蝦，於晚市限量供應。此外，客人亦可以加錢升級至豪華半海景客房或豪華海景客房，飽覽整個維港的景致。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

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九龍香格里拉大酒店住宿套票

「01空間」優惠價：$2,200起（人均$1100起）

加每晚$300 升級至豪華半海景客房

加每晚$700 升級至豪華海景客房



香港JW萬豪 2間連客房送自助早餐及紅酒1支

若然想一家人到酒店staycation，享受一個悠閒的假期的話，那香港JW萬豪酒店就十分適合了！酒店坐落於金鐘太古廣場，可飽覽維港景色，附近又有各大商店、餐廳，適合一家大小好好盡情吃喝玩樂。今次JW萬豪酒店推出的住宿套票包一晚2間雙連客房住宿（一間大床房和1間雙床房）和JW咖啡室自助早餐，另包$1200酒店餐飲禮券，讓一家大小可以趁這個假期好好為自己充電。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

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香港JW萬豪酒店「雙倍喜悅」兩間連房住宿套票

「01空間」優惠價：$3,498起（人均$874.5）

