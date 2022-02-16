周末好去處｜西貢外島划艇露營BBQ　看日出製珍珠手鏈3大好去處

每星期都面對繁重的工作，難得到周末周日，相信不少人都想出外走走。不過疫情下，想逛得安心選擇其實不多，而郊外就是最適合不過。除了行山遠足之外，其實還有很多另類有趣體驗。



開蚌尋珍珠學做首飾 近距離上海洋生物課

要為對方製造浪漫小驚喜，莫過於與摯愛一起製作小飾物！「珍珠首飾工作坊」的學員會在專業的導師下，學習開蚌尋珠，製作屬於自己的珍珠首飾。若然帶小朋友參加工作坊，更可近距離觀察珍珠蚌周邊海洋的生物，在大自然中上一課生物課。工作坊亦會向每位小朋友送出一盒限量版海洋輕黏土手工包，把當日所學的知識，透過小手作展現出來。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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珍珠首飾工作坊「01空間」優惠價：

二人同行：$1280（原價：$1440）

親子同行（一大一小）：$880（原價：$980）



兩手揈揈去露營 看日出划獨木舟

對於活潑好動的小朋友，家長不妨帶他們來露營！藍天體育會舉辦「西貢外島露營+獨木舟日出旅程」，從西貢公眾碼頭出發，與小朋友一起划獨木舟，探索西貢東部外島的海洋生態，並且在星空下露營，欣賞日出的晨曦！就算沒有露營工具都不要緊，大會會提供帳篷、營具、食材等所需物資，參加人士兩手揈揈就可以享受露營的樂趣！**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

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西貢外島露營 + 獨木舟日出旅程「01空間」優惠價

二人同行：$3100（原價：$3200）

四人同行：$5120（原價：$6400）



輕鬆玩SUP 星空下嘆BBQ

想欣賞大自然美景，又豈止一個方法。參加者可以利用直立板，從西貢公眾碼頭出發，以另一個角度欣賞美麗的海灣，並在無光害沙灘上露營，欣賞漂亮星空和美味的烤肉晚餐。就算不會直立板的學員亦毋須擔心，大會有導師全程指導和監察。另外亦會安排帳篷、營具、食材，讓參加者可以輕鬆享受假期。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

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二人成行：$3100（原價：$3200）

四人成行：$5120（原價：$6400）

