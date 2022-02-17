酒店下午茶｜龍蝦黑松露送水晶耳環　精緻下午茶4推介人均$250起

下午茶、high tea從來都是女生的摯愛，即使限聚令收緊二人同桌，仍不會放棄美觀又美味的下午茶。今次就為大家精選4間high tea選擇，還可以外賣到會，足不出戶，一樣可以享受到英式的貴族生活。



君悅Tiffin英式外賣下午茶 高貴茶盒打卡最啱

疫情之下，Grand Hyatt Tiffin推出外賣下午茶系列，高貴的外賣tea set由三層組成，秉承英屬印度時代「Tiffin」下午茶盒的設計，外面加上茶園的招牌花紋圖案，當中更盛載了多款鹹點有煙燻牛肉及意式肉腸芝士三文治、煙火雞蔓越莓布里芝士卷等；英式甜點則包括招牌朱古力撻、馬卡龍、菠蘿椰子青檸泡芙等。相信可吸引不少女生打卡留影！**立即進入「01空間」了解詳情及訂購**

按圖看茶園外賣下午茶美味下午茶

下午茶包括了多款英式茶點，是閨密嘆high tea和打卡的首選。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

茶園外賣下午茶（外賣自取）2位用

「01空間優惠價」：$499（原價 $588）



Giuseppe Zanotti X 朗廷酒店 「FOR THE LOVE OF」春夏下午茶

天氣依然涼浸浸，但春天氣息漸近，為迎接萬物重生的春季來臨，香港朗廷酒店就聯乘意大利奢華品牌Giuseppe Zanotti，首次推出以春夏系列為主題的「FOR THE LOVE OF」下午茶，有4款甜點及5款鹹食，包括黑莓子慕絲配無花果啫喱檸檬橄欖脆餅、紅桑子忌廉雲呢嗱蛋卷、黑松露布里芝士菠菜三文治、波士頓龍蝦黑芝麻配魚子醬等，讓味蕾感受春夏帶來的活力。**立即進入「01空間」了解詳情及訂座**

按圖看Giuseppe Zanotti「For the Love of」下午茶美食

Giuseppe Zanotti「For the Love of」2人下午茶

「01空間」優惠價：$630（原價 $768）



九龍香格里拉意式風情 鴨肝黑松露下午茶

除了傳統英式下午茶，意式風情同樣吸引！由意大利餐廳Angelini主廚安俊華和行政糕餅總廚蕭廸文攜手打造的九龍香格里拉大堂酒廊2人意式下午茶，為經典下午茶注入意式風味，當中除了誘人甜點，更有帶子伴橄欖醬、鴨肝伴鮮石榴、意大利火腿及黑松露等鹹點，為一眾下午茶愛好者帶來新驚喜，市民可選擇堂食或外賣自取，於家中細味品嚐。**立即進入「01空間」了解更多及訂座**

九龍香格里拉大堂酒廊2人意式下午茶：

「味遊意大利」2人下午茶

「01空間」優惠價

堂食：$667（原價：$724）

外賣自取：$658



嘆大館浪漫下午茶 送SWAROVSKI耳環

雖然情人節剛剛過去，不過男士們亦可不時為另一半送上驚喜！Madame Fù聯乘SWAROVSKI，推出「Crystal Wishes 水晶心願」情人節主題下午茶。賓客可以在大館靜享情人節主題下午茶，感受浪漫時光！Madame Fù廚師團隊以當造食材入饌，悉心製作出多款鹹甜點包括士多啤梨慕絲配冷萃伯爵茶啫喱、心形蝴蝶酥配紅寶石朱古力脆皮、黑松露雞蛋沙律配番茄多士。另外，凡預訂下午茶即可獲贈SWAROVSKI Crystal Wishes耳環一對和獨家贈送每人一杯Madame Fu’s Signature Mocktail。但名額有限，送完即止。**立即進入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看Madame Fù聯乘 SWAROVSKI浪漫呈獻情人節主題下午茶：

「Crystal Wishes 水晶心願」情人節主題下午茶

「01空間」優惠價

每位 ：$330｜2位： $550

