759阿信屋網民嚴選10大必買零食！腐皮烏冬上榜　有款上架秒沽清

【759阿信屋】主打日韓零食的759阿信屋一直深受港人歡迎！近日，有網民在討論區發起「有咩入親阿信屋係必買？」帖文，吸引很多網民加入討論，並嚴選出759阿信屋10大必買美食！其中，人氣腐皮烏冬榜上有名，更有一樣被稱為「食到喉嚨痛都要食！」即睇你的心水零食有無上榜！

（資料圖片）

759阿信屋向來都是大家入手日韓台零食的好去處，加上不時推出折扣優惠和會員優惠，用親民價就可以入手多款人氣零食，深受港人歡迎！最近，有網民在討論區發起「有咩入親阿信屋係必買？」，並嚴選出759阿信屋10大必買零食，包括日本腐皮烏冬、韓國紫菜、泡芙等！

🍬759阿信屋必買【1】韓國Ottogi Pizza系列

韓國Ottogi Pizza系列獲不少網民支持，大讚用焗爐、微波爐或氣炸鍋加熱，成品都一樣惹味！這款Pizza有4款口味，包括芝士六重奏、雜錦肉腸、至尊雜錦及烤牛肉！有網民更指出各款口味甫上架，就會被一掃而空，非常搶手！

🍬759阿信屋必買【2】BOURBON 咖啡朱古力曲奇

這款咖啡朱古力曲奇深受網民歡迎，有網民表示很少會有貨上架，只要一見到就會全部「掃哂」，因此被其他網民笑罵「就係你買哂隻餅！」受歡迎程度可見一斑！

🍬759阿信屋必買【3】日清咚兵衛腐皮烏冬

數到辦公宗小食或者宵夜零食，這款日清咚兵衛腐皮烏冬當然榜上有名！759阿信屋在頗早開始就開始有售這款烏冬，暖笠笠的湯汁配上彈牙烏冬，被不少網民稱為「Office儲糧」！

（圖片來源：日清）

🍬759阿信屋必買【4】Haitai 辣味年糕脆條

Haitai辣味年糕脆條同樣是好多網民的心水貨之選！脆條帶有韓式炒年糕的甜辣，加上口感鬆脆，好容易令人食唔停口！有網民表示這款零食非常受歡迎，經常被一掃而空，所以有人留言稱「一有就買幾包，每次都忍唔住一開就食哂」、「成到喉嚨痛都要食」！

（ 圖片來源：連登討論區截圖）

🍬759阿信屋必買【5】Maruitai拉麵

網民大讚Maruitai拉麵系列性價比高，價錢親民，味道也相當不錯！5款口味包括熊本黑麻油、博多醬油豚骨等，更有網民藉它解無法去日本的思鄉之愁：「無得去日本或懶唔想出街食拉麵，可以屋企過吓口癮」！

🍬759阿信屋必買【6】Samlip解凍即食韓式泡芙

這款即食韓式泡芙被網民大讚口感像雪糕般香滑，建議放入氣炸鍋數分鐘，就可以享受到外脆內軟的口感，有5款口味可以選擇，其中以曲奇味最受歡迎！

🍬759阿信屋必買【7】韓式紫菜

759阿信屋有多款品牌的韓式紫菜，款款都深受歡迎，包括原味、芥末味。泡菜味等。每個口味都有支持者，不過同樣被網民稱為「食唔到口、次次起碼食3包」的人氣零食！

（圖片來源：連登討論區截圖）

🍬759阿信屋必買【8】TARAMI 啫喱系列

日本TARAMI啫喱系列有7款口味，包括蜜柑、雜果、白桃等，裡面有真果粒和果肉，口感豐富，因而大受網民歡迎，有網民更指自己「會一次買10個」！

🍬759阿信屋必買【9】Marusan 豆奶

日本Marusan豆奶被不少網民稱為「做Gym必飲」，因為這款豆奶蛋白質較高，同時不算太甜，更帶有濃香豆味！

（圖片來源：連登討論區截圖）

🍬759阿信屋必買【10】可爾必思梳打

日本超人氣汽水「可爾必思」推出的罐裝梳打，有網民留言表示「真心可以每日一罐」，更指明一定要是日本版先最好飲！買不到罐裝，有網民就建議入手濃縮糖漿沖劑，自行在家混合梳打水泡製都一樣好味！