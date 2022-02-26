有網民於LIHKG討論區內以「香港邊個商場入到去你係覺得好唔舒服？」為題發文，討論香港最令人感到不舒服的商場，港九新界商場都有上榜，有商場被指似足風水陣，有商場則被重提黑歷史，更有指太高級都是原罪！

網民熱數9大最令人不舒服商場 部份曾傳靈異事、太高級亦是原罪

1. 旺角港鐵站上方熱門商場

有網民講起旺角站上方的大熱商場，樓底相當高，好多樓層行到氹氹轉，又表示要行呢個商場唔特別容易累，大鬧「X佢老X行樓梯轉到頭都暈」，令人好不舒服！

（示意圖）（圖片來源：Unsplash@priscillaserneo）

2. 荃灣「風水陣」商場

有「天空之城」之稱的荃灣，一條天橋連接多個商場，其中一個人流頗為旺的商場被網民笑稱有「古怪」，懷疑當作當作風水陣興建，又有指該商場停車場位置屬虎口，容易形成血光之災，相當靈異。

（示意圖）（圖片來源：Unsplash@yulokchan）

3. 深水埗室內過山車商場

深水埗有個商場曾經設有全港唯一室內過山車，有傳原來當年過山車每逢去到某一個位，都會突然發生問題。相關情況觸動高層神經，因此在未有意外前便盡快暫停服務；另外更有傳九樓男女廁所位及停車場都屬猛鬼位置，夜深切忌獨自去！

（示意圖）（圖片來源：Unsplash@airamdatoon）

4. 沙田車站大型商場

講到沙田火車站附近的大型商場，相信大家都對其有印象。有網民就指沙田車站大型商場實在多人到不想行，尤其是在疫情前兩地通關，不少內地人鍾情到此掃貨，因此不時到會見到人迫人、皮貼皮，汗水交織的恐怖畫面，難怪網民們會有如此差劣印象！

（示意圖）（圖片來源：Unsplash@thomaskinto）

長沙灣遊戲卡廣場

長沙灣某商場又有遊戲卡天堂之稱，有網民表示自中學時期已不時與朋友流連商場，遊玩遊戲卡牌。不過雖時間過去，據聞商場由旺轉衰，入面好多吉鋪，變得好陰森，行過會感到不舒服！

（示意圖）（圖片來源：Unsplash@cccalvin）

中環皇后大道高級商場

位於中環皇后大道有個高級商場。有網民認為這個商場令他感覺好不舒服，原因不是邪祟，亦不是太冷清，只不過是商店太過高級，銷售單品太過昂貴——無辦法，不是Dior就是Cucci，又表示高級品牌商店員工好「白鴿眼」，只能說太過高級亦是一種原罪。

（示意圖）（圖片來源：Unsplash@cheungyin）

銅鑼灣皇室商場

銅鑼灣某命名奢華無比，君臨天下般的商場，有網民指於94年曾發生槍擊命案，有匪徒挾持小童，小童爸爸不理危險跪地要求匪徒釋放小童不果，最終被匪徒當場擊斃，不過相關傳聞其實來自某香港電影，太過深入民心而導致誤會；另外又提其商場前身某酒樓曾傳出狐仙之說，是香港著名的「狐仙聖地」，實在相當邪！

（示意圖）（圖片來源：Unsplash@cheungyin）

佐敦彌敦道十字路口商場

佐敦近十年有個商場翻新後望落新簇簇，早前更傳有日本知名連鎖迴轉壽司進駐，不過有網民提出指該處原址是嘉利大廈，於1996年末曾經香港歷史上最嚴重的高樓大廈火災，造成41死80傷，悲慘場景仍然深刻在港人腦海中，有網民更稱至今行過商場仍然會覺得空氣焗促，耳邊更不時聽到慘叫聲！

（示意圖）（圖片來源：Unsplash@ouiindy）

深水埗馬會商場

深水埗某馬會旁有棟插針商場，有網民嫌入面店舖又多又迫，入面有商店賣佛牌、法器，莫名其妙有種壓迫感，據網民稱「仲有間鋪擺左紙紮公仔係度嚇人」，實在令人好不舒服！