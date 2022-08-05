DONKI黃埔店+鮮選壽司月中開幕！首次設日式兩餸飯店「選樂食堂」

【DONKI黃埔】DONKI黃埔花園宣布將於8月中開幕，正式回應當初登陸紅磡傳聞，相信黃埔居民紛紛感到大喜若狂！新店大玩昭和裝修風格，鮮選壽司第四分店正式登場，首次設日式兩餸飯店「選樂食堂」，相當多看點！

DONKI黃埔花園店開幕！連開鮮選壽司+日式兩餸飯店「選樂食堂」

（示意圖）（Don Don Donki圖片）

DON DON DONKI（DONKI）盛傳已久，終於宣布將於8月17日正式登陸紅磡黃埔花園。DONKI黃埔花園店近20,000呎面積，銷售商品包括食品、新鮮食品（蔬果、鮮魚、肉類及熟食）、酒類、化妝品、雜貨、運動用品、玩具及寵物用品等。裝修緊貼日本復古熱潮，大玩「昭和復古」風，店內以燈籠、復古招牌、劍玉及風鈴等日本傳統民俗工藝品作裝飾，重現昭和時代感的商店街景象。

（示意圖）（資料圖片 / HK01攝）

踩過界開日式兩餸飯「選樂食堂」

DONKI黃埔花園店開幕同時，更將帶來全港首間自選式便當專賣店「選樂食堂」，運作方式似足兩餸飯，客人可自選日式配菜，配搭北海道產七星米製作的米飯底，組合出符合個人口味的日式便當。

（圖片來源：DON DON DONKI）

鮮選壽司及安田精米同步開幕！

鮮選壽司自從於2021年10月正式登陸香港，至今不足1年，便於黃埔花園設下第四間分店，提供112個座位，店內首次設置獨立廂房，供客人於私隱空間內享用壽司。另外DONKI於黃埔花園店內設置安田精米，研磨的精米將供應予鮮選壽司及選樂食堂，並售賣新鮮研磨的日本精米，以及由日本精米製作而成的飯團。

（圖片來源：DON DON DONKI）

海外分店人氣的和牛串登陸香港！

另外在台灣和馬來西亞DONKI熱賣的和牛串，亦將率先登陸黃埔花園店，和牛串以精心挑選的黑毛和牛，在鐵板上精心烘烤製作而成，在海外大受好評，前往DONKI黃埔花園店時不可錯過！

（圖片來源：DON DON DONKI）

DONKI黃埔店 詳情

店舖名稱：DON DON DONKI黃埔花園店

營業時間：上午8時至零晨1時

- 鮮選壽司：上午11時至晚上10時（截單時間：晚上9時15分）

- 安田精米：上午8時至晚上10時

地址：黃埔天地時尚坊第二期B1-B8 & B27-B32號舖

開幕日期：2022年8月17日（星期三）上午10時（鮮選壽司為上午11時）

