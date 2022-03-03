想安坐家中食到餐廳美食，不少人都會利用外賣平台點餐下單。但近日有食客在網上抱怨，使用外賣平台foodpanda下單時，因車手拒絕行樓梯送餐而慘被「cut單」。事件在網路上引起討論，有網民建議事主應該先了解清楚條款細則。

foodpanda車手不願行樓梯自行Cut單被公審 網民反指:你睇清條款先

（圖片來源：Foodpanda）

事主於Facebook群組「熊貓苦主大聯盟」發帖抱怨，指自己作為Foodpanda常客，居住於唐樓7樓，於同一地址下單超過十次，未曾遭遇車手拒絕送單。惟今次下單後，該車手透過電話告知拒絕行樓梯至7樓，稱可送到5樓等待事主自取，事主以「行唔開」為由拒絕，在十分鐘後便遭到車手以提供地址不正確為由「cut單（取消訂單）」。

事主遭車手以提供地址不正確為由「cut單（取消訂單）」，相關訂單並不符合退款資格。（圖片來源：Facebook群組「熊貓苦主大聯盟」）

事主又稱，查看門外自動錄影功能閉路電視後，證實車手未有將外賣送抵門前，因此懷疑「係外送員唔肯送，然後吞咗張單」。就今次事件，事主強調「每次都有畀現金貼士畀外送員」，就今次遭到Foodpanda車手拒絕送餐感到相當不滿。事主其後更新貼文表示經過溝通後，已獲Foodpanda官方退款。

（圖片來源：Foodpanda）

事件在群組中引起迴響。有網民指出按照foodpanda車手內部工作指引，如目的地需要行樓梯，車手則只會將外送貨品送到最多5樓，待顧客自行前往提取。但有網民指出foodpanda未有對外公布相關指引，正常顧客無從得知相關安排，認為責任應在Foodpanda官方，並籲官方儘早更新公開條款，以免造成誤會。

foodpanda回應查詢，表示官方於本年初修訂送遞員指引，建議車手最多行5層樓梯，如被顧客要求行多於5層樓梯，可禮貌拒絕並要求顧客自行前往提取，或尋求支援團隊協助。記者翻查資料，相關送遞員指引屬公開文件，可於網上自行查詢。

（圖片來源：Facebook）

Foodpanda又表示，官方已於2月24日起更新foodpanda應用程式界面。顧客在成功下單後，結帳畫面中將會顯示聲明，指由於疫情嚴峻，如大廈沒有提供電梯服務，送遞最高不超過5層樓梯。