儲糧清單｜11間網購急凍肉/買餸平台！日本直送/原箱凍肉免運費

【網購凍肉】疫情持續，多間超級市場、街市掀起一陣搶購潮，貨架上的乾糧、日用品都被搶購一空，想買日常的糧食儲備也不是易事！想足不出戶買餸，現時有不少網上商店供應多款食材，包括急凍肉類，選擇甚多，買滿指定金額更可以免運費！記者為大家整合11間可以網購凍肉的網店，在家中輕鬆儲糧！

（文中所列價格及供應量或會因情況有所更改，最終安排視乎個別零售商而定。）

儲糧清單│11大凍肉/食材網店！雞牛豬$34起/海鮮$19起/多間免運費

🥩凍肉網購【1】百佳超級市場——免費送貨

百佳超級市場設有網上商店，供應多款肉類，包括雞肉、羊肉、牛肉、豬肉等，亦有蜆肉、海魚、大蝦等海鮮供應，適合不同人士的需要。當中，急凍雞脾扒約$34起，牛肉低至$52起，海鮮類則低至$19.9就可以入手！消費滿$500更可享即日免費送貨優惠（疫情期間或會延長送貨時間），非常方便。

🥩凍肉網購【2】日式網上超市——日本直送

詳情及價錢：菜價上漲｜網上超市直送日本食材！定時送貨上門/送$300+免運費！

這間網上超市主打日本直送新鮮食材，供應來自日本各地出產的肉類，包括徳島神山雞雞髀肉、阿波Sudachi雞胸肉等，亦有各款懶人食物如即食燒賣、即食炒飯等。另外特設試食組合及每週精選套餐，定時送貨上門，足不出戶都可以買到日本直送肉類和食材！

🥩凍肉網購【3】大昌——選擇夠多

大昌食品供應的肉類款式繁多，包括切片肉類、原塊扒類、即食包裝等，是不少人儲糧的好選擇，在家自製火鍋或燒肉都非常方便。加上價錢相宜，切片牛肉低至$47起，消費滿$500即可享免費送貨服務。

🥩凍肉網購【4】BUTCHER.HK——低價入手原箱凍肉

BUTCHER.HK網店供應大量原箱凍肉，包括豬肉、雞肉、牛肉、羊肉及肉類製品等，部份可以用超抵價原箱入手，最適合各位食肉獸在家儲糧！

（圖片來源：BUTCHER.HK）

🥩凍肉網購【5】一品優質凍肉專門店——選擇豐富

一品優質凍肉專門店供應不同包裝的肉類及扒類，亦設有火鍋、燒烤專區，同時設有腌肉服務，非常方便。現凡惠顧急凍貨品滿$600，可享免費冷凍速運服務。

🥩凍肉網購【6】FoodWise——首次下單9折

FoodWise的肉類來自13個原產地，包括美國、西班牙、巴西、匈牙利、瑞典等，網店以不同品牌作區分，方便選購適合心水產地和品牌。網店現推出首次下單9折優惠，只要在下單時，以新登記電郵地址訂閱最新資訊，即可享9折優惠；消費滿$500即可免費享送貨服務。

🥩凍肉網購【7】南川市場——最少可買200克

有時購買肉類最怕份量太多，南川市場供應的肉類以每100克計算，獨居人士或者小家庭可以按照需要購買適當份量。另外，網店列明供應肉類的資料，包括產地、飼料、處理手法及是否適合清真人士等，非常方便。

🥩凍肉網購【8】Steak King——自家屠場新鮮供應

Steak King在全港有5間門市，同時設有網店，供應自家屠宰場處理的進口肉類，包括澳洲安格斯牛肉、美國農業部認證牛肉、乾式熟成牛肉、和牛、美國極黑和牛、黑安格斯穀飼斧頭扒等，亦有處理完成的免治牛肉、香腸等。

網店同時提供客製化切割服務，可按個人需要處理肉類。消費滿$1500即可享免費送貨，當日正午12時前完成預訂，可安排翌日送貨上門。（指定偏遠地區除外）。

🥩凍肉網購【9】自家扒房——連食譜教你煮

自家扒房網店提供大量食譜，方便大家跟著食譜煮兩味。而食譜中用到的肉類，都可以在網店即時下單，非常方便！消費滿$500即可享免運費優惠。

🥩凍肉網購【10】住家蔡——送$50/自取88折

住家蔡提供一系列急凍肉類、海鮮、火鍋套餐及烤肉套餐等，選擇甚多，另設肉類組合拼盤。現時網店設有會員制度，只要成為會員，即可獲贈迎新購物金$50，買滿$650就可享免運費優惠。如果選擇網店下單門市自取，荃灣門市自取可額外享9折，深井門市自取更可享額外88折。

🥩凍肉網購【11】Mr. Beef——泰國皇室無激素肉

Mr. Beef主打親民價錢的急凍肉類，包括美國IBP牛肋條、PRIME牛仔骨、泰國皇室農場無激素肉類如雞胸、豬扒、單骨雞翼等。消費滿$600可享免費送貨服務。