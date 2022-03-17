CASETiFY聯乘哈利波特系列3月登場！學院手機殼/金探子AirPods套

【哈利波特｜手機殼】手機配件品牌CASETiFY宣布推出全新系列，聯乘超人氣作品《哈利波特》，推出多款哈利波特霍格華茲魔法學院手機殼、金探子AirPods保護套、iPad保護套等，由即日起可以加入優先選購，3月起網店及門市同步發售，售完即止。各位「麻瓜」哈利波特迷千萬不要錯過了！

圖片來源：CASETiFY

手機配件品牌CASETiFY宣布聯乘哈利波特，利用電影中的魔幻時刻和獨特標誌，製作一系列手機配件，包括霍格華茲魔法學院手機殼，集齊4大學院徽章及代表物；還有透鏡狀手機殼，用不同角度移動手機，掠奪者地圖就會浮現眼前，非常有心思，就算不是Fans都覺得好心動！

另外還有金探子Airpods套、iPad保護套、皮革錶帶、手機皮革卡套等。

CASETiFY聯乘哈利波特系列將於3月31日起，在門市及網店開售，售完即止。現於CASETiFY購物滿港幣$279或以上，可享全球免運，有興趣入手就記得Mark低開售時間！

開售日期：2022年3月31日

中環店：香港中環置地廣場B26-28 號舖

尖沙咀店：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea B122 號舖

沙田店：沙田新城市廣場 1 期 3 樓 369C 號舖

九龍塘店：九龍塘達之路80號又一城LG1-21號舖

元朗店：元朗元龍街9號1158 號鋪, L1, YOHO MALL I

荃灣店：荃灣大河道 100 號海之戀 1057 號舖

觀塘店：觀塘觀塘道 418 號 創紀之城第五期 apm C-31號舖

