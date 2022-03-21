【惠康優惠】惠康優惠零食、飲品、雜貨$6起！顧客可於優惠期內以優惠價購買多款產品，當中包括指定零食加$1多1件、多款急凍產品買第2件半價等，另外更有不同飲品、新口味雪糕及抗疫產品亦做優惠，即看下文留意詳情！

惠康優惠零食/飲品/雜貨$6起！加$1多1件/急凍產品第2件半價

惠康優惠多款零食、飲品、急凍食品等以優惠價發售！惠康優惠期間，購買指定零食加$1多1件（只限第2件同款同價錢產品），包括KitKat、Crunch等品牌朱古力；多款飲品亦做特價，包括三得利C.C. LEMON有氣檸檬飲品僅售$6/支、益力多$23/2排（平均每排$11.5）等，亦有各種奶類飲品、啤酒等，適合WFH人士！

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多款指定急凍產品進行買第2件半價惠康優惠（只限第2件同款同價錢產品），當中包括精選急凍蟹柳棒、獅子狗、人氣CHEW CHEW意粉、思念灌湯水餃及香葱酥餅等，非常抵買！除此以外，廁紙、女士護理用品等多款抗疫潔淨產品亦做惠康優惠。

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隨著天氣逐漸轉熱，最啱歎返幾杯雪糕！惠康最近推出不同的新口味雪糕，包括最近大熱的蛋撻雪糕（$45）、大白兔雪糕（$45）、百福豆乳雪糕（$18）、Meadows及Häagen-Dazs雪糕（包括家庭裝/支裝）亦正進行精選優惠，有興趣的話不要錯過！

惠康優惠詳情

推廣日期：即日起至3月24日

推廣地點：全線惠康超市

*產品價格以官網或門市為準。

*部份推廣優惠適用於Market Place by Jasons 手機應用程式或yuu應用程式。

