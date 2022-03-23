AEON藍田店結業優惠9折起！佔地約31,000呎　開業15年　街坊不捨

撰文：花生Jan
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【結業優惠】AEON藍田店傳出結業消息！最近有消息指已開業15年AEON藍田分店即將在3月底結業，並推出低至9折結業優惠，不少街坊得知消息後都表示不捨：「留下我不少腳毛之地！」有網民留言猜測結業原因。

AEON藍田店結業優惠9折起！約31,000呎 營業15年 街坊不捨

結業優惠｜全港3大店舖結業清貨減價3折起　AEON藍田店/同舟口罩
（FB @ AEON Stores Hong Kong）

位於藍田啟田商場AEON SUPERMARKET藍田店佔地約31,000呎，是區內大型超市之一，至今已經營業15年。最近有網民於Facebook群組「AEON Stores關注組」上載店內告示牌的照片，指AEON藍田店將於3月27日結束營業。

（FB @ Kin Lun授權）

有眼利網民亦發現AEON藍田店推出「關店大割引」優惠，3月21日起至3月27日，大量貨品以優惠價發售，家品低至9折、超級市場低至95折！各位不捨藍田AEON結業的街坊記得趁優惠前往掃貨。

（AEON圖片）

消息一出，不少藍田街坊和網民都表示不捨，有網民表示對藍田分店甚有回憶：「留下我不少腳毛、記憶之地！」、「又少一間AEON！」、「咁突然嘅！」有人不解：「咁好生意都要執笠？」更有人不捨AEON內的餐廳、食肆，指：「希望油塘店可以吸納藍田原有美食！」有網民湧到AEON Facebook專頁留言，希望可以保留AEON藍田分店。

（圖片來源：AEON）

不少網民紛紛猜測AEON藍田店結業原因，有網民認為鄰近藍田的AEON油塘剛剛開業，估計不希望兩店互相分薄客源：「上次去藍田間AEON覺得裝修都幾殘，AEON新開喺油塘可能就預左藍田唔做！」、「有油塘就唔要藍田！」不過亦有網民指是因為商場不續租，藍田店才因而結業。

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AEON藍田店

結業日期：3月27日
地址：藍田啓田道7號啟田商場321-322號舖

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