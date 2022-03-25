居家抗疫｜文華東方威靈頓牛排海鮮蒸氣鍋　6豪食外賣推介$288起

第五波疫情持續，每日確診數目仍過萬宗，防疫措施有待放寬，不少市民已出現抗疫疲勞，天天在家工作，居家抗疫，若這個時候也能在家品嚐到一頓星級水準的美食，享受到大廚巧手的製作，相信可為煩悶枯燥的生活帶來一點安慰與色彩。



文華東方酒店西餐廳 必試威靈頓牛排

香港文華東方酒店西餐廳是不少名人聚腳的地方，以高質素的服務與美食留住顧客。為配合市民居家抗疫，餐廳推出星級美饌套餐，客人可以選擇自取或免費送貨，在家享受酒店4至6人份馳名威靈頓牛排、美國頂級肉眼或伊比利亞豬鞍架，再配上醬汁及配菜，在疫情之下也可以好好享受美食。**立即進入「01空間」了解更多及預訂**

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香港文華東方酒店星級美饌 4-6人用套餐

「01空間」優惠價：$1605（原價：$1888）



文華餅店High Tea 2人套餐 經典芝士餅秘製玫瑰花果醬

喜歡享受英式下午茶的市民，亦可以一試文華餅店的2人下午茶套餐。套餐包括了文華芝士餅、朱古力松露蛋糕、自家製X.O.醬及採用秘方特製的玫瑰花果醬等，加上一系列法式甜點、三文治、沙律及麵包，每款點心都是由師傅精心炮製，不妨在工作後，好好慰勞自己和身邊的另一半。**立即進入「01空間」了解更多及預訂**

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文華餅店2人下午茶套餐

「01空間」優惠價：$898



Amaroni's New York Italian 嘆8安士炭烤牛扒

正宗意大利菜豈止薄餅和意粉，Amaroni's New York Italian一向提供最正宗意大利菜及飲品，包括薄餅及新鮮進口的海鮮。為配合市民的需要，餐廳推出外賣自取套餐優惠，只需要$800就可以享用炭烤牛扒配烤嫩豬排，加上頭盤及甜品，適合3至4人用。另外只需加$450即可加烤焗鱸魚。**即上「01空間」了解更多及預訂**

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Amaroni's New York Italian 8安士炭烤牛扒配烤嫩豬排套餐

「01空間」優惠價：$799（原價：$888）



美麗華酒店西式盤菜 波士頓龍蝦鮮帶子蜆肉

中式盤菜大家吃得多，西式盤菜又可以令大家食指大動嗎？美麗華酒店推出西式即食盤菜／心心相印滋味盛盒，由酒店烹飪團隊精心炮製星級西式佳餚，當中包括波士頓龍蝦、鮮嫩帶子與蜆肉等，再加上香烤雞翼、紐倫堡腸及其他驚喜美饌，一家人可以安坐定中享受豐富美食。**立即進入「01空間」了解更多及預訂**

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西式即食盤菜／心心相印滋味盛盒

「01空間」優惠價：$620起



肯尼海鮮SHAKE SHAKE袋 龍蝦元貝鮑魚直送

不少市民喜歡吃海鮮，就不可錯過肯尼海鮮的SHAKE SHAKE海鮮袋（美國南部食法），多款新鮮海產食物直接送到家門，包括龍蝦、日本元貝、沙白蜆、大連鮑魚、泰國蝦等，而且所有食物已經清洗乾淨及處理好，接收食材後只需依照教學，即可享受一頓大廚級的海鮮餐。**立即進入「01空間」了解更多及預訂**

按圖看肯尼海鮮 SHAKE SHAKE海鮮袋詳情

肯尼海鮮 SHAKE SHAKE海鮮袋

「01空間」優惠價：$645起



緣味小聚厚肉龍蝦蒸氣鍋 龍蝦長腳蟹桶蠔大元貝

蒸氣鍋專門店緣味小聚亦推出了厚肉龍蝦海鮮蒸氣鍋，搜羅了各國優質海鮮，包括阿拉斯加長腳蟹、澳洲龍蝦、波士頓龍蝦、蘇格蘭大蟶子、北海道大元貝、美國桶蠔等，另外亦有澳洲M5和牛、西班牙黑毛豬、手打牛肉球等，款款精選美食都是空運到港，以蒸氣煮熟，保留海鮮的原汁原味。**立即進入「01空間」了解更多及預訂**

按圖看緣味小聚厚肉龍蝦海鮮蒸氣鍋詳情

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緣味小聚厚肉龍蝦海鮮蒸氣鍋

「01空間」優惠價：$288（原價：$368）

