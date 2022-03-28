元朗Cafe新出可愛哥基屁屁貝果！藍帶餅師主理　手工製作限量供應

【元朗美食】元朗一間隱世Cafe推出超可愛哥基屁屁造型貝果，不只完美還原哥基的肥嘟嘟屁股，選有可愛小短腿和肉球，盞鬼得意，打卡一流！小店由藍帶餅師主理，貝果由全人手製作，每日限量新鮮出爐，另供應多款特色甜品和意粉，室內環境以藍天白雲為主題，輕鬆舒適，適合假日去度過悠閒下午！

（圖片來源：FB@Sora Cafe そら カフェ）

位於元朗的「Sora Cafe そらカフェ」最近推出一款名為「哥基不高 Corgi Buttgel Bagel」的哥基屁屁造型貝果（Bagel），完美還原哥基的肥嘟嘟屁股，當然還有小短腿和腳掌，造型盞鬼可愛，打卡一流！

有興趣購買的朋友，只要在餐廳惠顧任何有貝果的餐點，或是單購貝果時註明即可！哥基貝果和其他貝果一樣都是全人手製作，而哥基貝果為每日限量款式，數量有限，售完即止！

這間小店由藍帶餅師主理，除了可愛哥基貝果，還有多款特色輕食餐點，包括瑞典肉丸意粉、煙三文魚意粉、巴伐利亞腸忌廉蕃茄汁意粉等。想吃得豐富一點，可以選擇不同款式的全日早餐，配上手工牛角包，份量頗足！現凡惠顧午市時段套餐，自選意粉配咖啡約$65起；惠顧任何主食、沙律、三文治、全日早餐等，加$25就可加配自選特飲一杯。

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甜品方面，除了Cafe必備的各款芝士蛋糕，必試自家製榛子忌廉醬夾心泡芙圈（Paris Brest）及法式焦糖燉蛋（Crème brûlée），同樣由藍帶餅師製作，每日新鮮出爐，甜品控不容錯過！

另有多款口味的港式綿花冰，如椰子菠蘿味、拿鐵味、宇治抹茶味、櫻花味等，可選配上自家製窩夫；亦有多款蛋糕供應，包括宇治抹茶法式貝殼小蛋糕、焦糖芝士蛋糕、櫻花千層蛋糕、提子英式鬆餅、法式檸檬蛋白撻、法式杏仁撻等。

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小店主打輕鬆休閒的氣氛，以藍天白雲為主題，店內隨處可見晴天娃娃佈置，希望食客在舒適環境下，品嘗自家製食物和咖啡。小店門前設有一片落地玻璃，讓自然光可以進入室內，環境更開揚光亮，有時間的話不妨度過休閒的下午！

Sora Cafe そら カフェ

地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下37號舖

營業時間：08:30-18:00（星期一至日）10:00-18:00（公眾假期）

電話：9457 9299

