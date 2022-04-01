消費券商場優惠2022｜25大消費券商場優惠　200%回贈+家電25折起

【消費券商場優惠2022】全港25大商場消費券優惠一覽！政府即將派發第一期消費券，不少熱門商場都趁機推出消費券優惠，商場包括APM、朗豪坊、荃灣廣場、新城市廣場等等，優惠包括消費禮券、現金券等等。



記得睇埋全港超過30個消費券優惠超級懶人包！

消費券商場優惠2022｜25大消費券商場優惠 附領取方法詳情

消費券商場優惠2022【1】Times Square時代廣場

第1個消費券商場優惠2022就是銅鑼灣時代廣場，Times Square推出多項消費獎賞回贈，包括購物及美食優惠券享低至5折優惠，所有優惠券可於多達130間商戶內使用，更有city’super購物禮券以及美妝、Park ＆ Dine優惠。

（官方圖片）

Times Square時代廣場消費券商場優惠【1】購物+美食優惠券享低至5折優惠

Happy Rewards會員由即日起至5月15日期間，在商場商戶即日以電子消費每滿指定金額，即可換領購物優惠券及美食優惠券。消費每滿HK$1500，可獲得$100購物優惠券以及$100美食優惠券各一張；每滿$4000就有$500購物優惠券，逢星期四及星期日全日更可獲雙倍優惠券。

Times Square時代廣場消費券商場優惠【2】 額外city’super購物禮券

而在4月4日起至4月30日，合資格換領Happy Rewards獎賞的顧客，只要在消費同一日額外於時代廣場指定美容或化妝品商戶以單一電子消費滿$100或以上，就可額外換領$100 city’super購物禮券一張。

Times Square時代廣場消費券商場優惠【3】5小時免費泊車優惠

由即日至4月30日期間，大家於下午6時或之後於時代廣場泊車，並即日下午6時或之後於餐飲商戶或city’ super以單一消費滿$100或以上，即可享5小時免費泊車優惠。

而由即日起4月30日到時代廣場消費滿$200或以上，星期一至五可獲得3小時免費泊車優惠；於星期六、星期日及公衆假期則可獲2小時免費泊車優惠。

消費券商場優惠2022｜Times Square時代廣場

It’s Spring Time 2022! Happy Rewards」換領詳情

換領日期：即日起至5月15日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：五樓換領專櫃



消費券商場優惠2022【2-6】APM、大埔超級城、WTC世貿中心、元朗廣場、新翠商場

第2個消費券商場優惠2022就是APM、大埔超級城、WTC世貿中心、元朗廣場以及新翠商場，連同新地旗下10大商場推出5大消費券優惠！只要使用指定電子消費券領取平台，包括八達通、支付寶香港、Tap & Go及WeChat Pay HK於商場消費，可享最多200%消費回贈、美食優惠券、3小時免費泊車優惠等！

（資料圖片）

新地消費券商場優惠【1】會員早鳥優惠

由即日起，會員登入The Point手機應用程式，可以憑200分換領「HK$100 Point Dollar早鳥優惠預留証」，並在4月1日至5月15日期間於apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場、新都廣場及置富南區廣場，以指定電子消費券領取平台消費滿港幣$500，即可獲贈港幣$100 Point Dollar（相等於25,000積分），立即當錢使！

新地消費券商場優惠【2】$200美食優惠券

The Point會員可以登入The Point手機應用程式儲電子印花咭，換領高達$200美食優惠券！4月1日至5月15日期間，凡於apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場、新都廣場及置富南區廣場消費滿港幣$100，即可獲電子印花一個、消費滿港幣$200，可獲印花兩個，餘此類推。

累積夠5個印花即享港幣$40美食優惠券、10個印花可換領港幣$100美食優惠券等。推廣期內最多可領取20個印花，獲高達港幣$200美食優惠券！

新地消費券商場優惠【3】最高消費賞積分

4月1日至5月15日期間，The Point會員於apm、大埔超級城、元朗廣場，以指定電子消費券領取平台購物消費，並於發票有效期內完成登記積分，即可參加最高消費賞！最高消費會員將獲贈$10,000 Point Dollar乙份，讓您的首階段$5,000政府消費券增值200%，

新地消費券商場優惠【4】3小時免費泊車優惠

駕駛人士留意！The Point會員由3月28日至6月30日於apm、大埔超級城、元朗廣場、新都廣場及置富南區廣場，只需換領現有消費泊車優惠、新登記免觸式泊車或消費換領商場禮品活動，即額外送1小時免費泊車優惠券1張，最多可以3張同時使用，一次過享3小時免費泊車優惠。

新地消費券商場優惠【5】送醫護「感謝包」

為感謝前線醫護人員，apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場、新都廣場及置富南區廣場將會向前線醫護送出醫護「感謝包」。由4月1日起，憑相關證明文件或工作證明，即可免費領取「感謝包」1份，包括維他命C水溶片及HK$20商場電子餐飲禮券。

消費券商場優惠2022【7】荃灣廣場

第7個消費券商場優惠2022是荃灣廣場，於4月2日至5月2日推出5大消費券優惠，大家在荃灣廣場購物，只要透過任何電子貨幣消費（包括消費券4大平台）消費，就可以賺取回贈率高達10%的優惠，每日最多可獲$2400。優惠涵蓋多個範疇，包括餐飲美食、運動用品、潮流服裝、美妝護理、影音電器及家居佈置。

（官方提供）

荃灣廣場消費券商場優惠【1】消費滿$2000獲$100贈券

於星期一至日在荃灣廣場透過任何電子貨幣消費（包括消費券4大平台）購物，消費滿$2000，即可獲$100商場贈券。

荃灣廣場消費券商場優惠【2】消費滿$5000獲$300贈券

於星期五至日及公眾假期在荃灣廣場透過任何電子貨幣消費（包括消費券4大平台）購物，消費滿$5000即獲$300商場贈券。

荃灣廣場消費券商場優惠【3】消費滿$8000獲$500商場贈券

於星期五至日及公眾假期在荃灣廣場透過任何電子貨幣消費（包括消費券4大平台）購物，消費滿$8000更可獲$500商場贈券。

荃灣廣場消費券商場優惠【4】消費滿$15000獲$1500商場贈券

於荃灣廣場透過任何電子貨幣消費（包括消費券4大平台）購物，消費滿$15000即賞$1500商場贈券，總名額只有300個！

荃灣廣場消費券商場優惠【5】免費泊車

全日於荃灣廣場任何消費滿$100，即享1小時免費泊車優惠。

消費券商場優惠2022｜荃灣廣場

地址：荃灣大壩街4-30號

電話：2498 8343



換領日期：4月2日至5月2日

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心



消費券商場優惠2022【8-15】東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊

另一個消費券商場優惠就是東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙，聯同新地另外5大商場推出消費券優惠「消費券賞上賞」，以4大指定電子消費券支付工具消費，最高可獲贈$12000禮券及禮品 ，回贈率最高可達100%！

（官方圖片）

新地消費券商場優惠【1】過萬元禮品

於東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki以即日電子消費滿$10000，即可換領價值$10000的星級禮品及指定之商場精選優惠券組合，禮品種類包括鑽石首飾、商戶/商場現金優惠券、小家電等。

新地消費券商場優惠【2】消費送現金券

The Point會員於4月7日至4月30日期間，到指定商場以即日單一電子消費滿$500，即送價值$120禮遇，包括$100 指定商場現金優惠券及/或$20 Point Dollar於多間商戶即時使用，更額外送1小時免費泊車券；滿$2500可換領$650 現金優惠券組合及2小時免費泊車券；滿$5500可換領$1500現金優惠券組合及3小時免費泊車券；滿$500，並使用最少$100 Point Dollar，即額外送HK$20現金優惠券。

消費券商場優惠2022｜東港城/北角匯/上水廣場/將軍澳中心/Mikiki/PopWalk天晉滙/卓爾廣場/錦薈坊

新地12大商場「消費券賞上賞」

推廣日期：2022年4月7日(四) 至4月30日(六) [或換完即止]

參與商場：東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、 卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場

換領地點：各參與商場顧客服務中心或禮品換領處

備註：The Point會員由3月31日起，可憑500積分於The Point平台率先預留換領證。



消費券商場優惠2022【16-21】Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場

恒隆地產旗下商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場等推出「hello週年消費賞」消費券優惠，於4月1日起，於恒隆旗下商場每星期累積消費可獲得$400購物及餐飲電子券，更有一系列家用電器、生活用品及體驗可以換領。

（恆隆圖片）

恒隆商場消費券商場優惠【1】買$1500送$200電子券

於恒隆旗下商場每星期累積消費滿$1500，即可獲1張$100購物電子券及2張港幣50元餐飲電子券。每星期可換領最多三張購物電子券及六張餐飲電子券。此外，登記成為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員，並完成限時任務，可獲高達$50商戶電子券。

恒隆商場消費券商場優惠【2】換領家用電器、生活用品

2022 年4月1日起hello會員可透過恒隆商場手機應用程式hello積分換領獎賞，換領一系列家用電器、生活用品及體驗，當中包括Apple無線音箱、Nespresso咖啡機、小米空氣淨化器、SONY藍牙揚聲器、NINTENDO Switch等家用電器可，更換領限定禮遇，如百老滙禮物卡、DECATHLON電子禮品卡、酒店二人住宿套票、Apple Watch等等。

消費券商場優惠2022｜Fashion Walk/雅蘭中心/荷李活商業中心/家樂坊/淘大商場/康怡廣場

推廣日期：2022年4月1日至5月15日

參與商場：Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、 荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業 (包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈)

備註：每星期可換領最多3張購物電子券及6張餐飲電子券。



消費券商場優惠2022【22】新達廣場

第22個消費券商場優惠2022就是新達廣場推出「消費券食買賞」6大優惠，於4月2日至5月2日，大家於新達廣場消費滿指定金額，可獲逾$1100優惠券。

（官方提供）

新達廣場消費券商場優惠【1】消費$200獲$20商場贈券

於新達廣場旗下餐飲食肆，單一消費滿$200，即可獲$20商場贈券。

新達廣場消費券商場優惠【2】消費$500獲$50商場贈券

於新達廣場購物消費滿$500，即可獲$50商場贈券。

新達廣場消費券商場優惠【3】消費滿$1500獲$100商場贈券

於新達廣場購物消費滿$1500，即可獲$100商場贈券。

新達廣場消費券商場優惠【4】消費滿$5000獲$300商場贈券

於新達廣場購物消費滿$5000，即可獲$300商場贈券，名額只有300個。

新達廣場消費券商場優惠【5】消費滿$12000獲$700商場贈券

於新達廣場購物消費滿$12000，即可獲$700商場贈券，名額只有200個。

新達廣場消費券商場優惠【6】免費泊車

星期一至五(公眾假期除外下午5時後，於新達廣場任何消費即享1小時免費泊車優惠。星期六、日及公眾假期全日，於新達廣場消費滿$100即享1小時免費泊車優惠。

消費券商場優惠2022｜新達廣場

換領日期：4月2日至5月2日

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：新達廣場1樓顧客服務中心



消費券商場優惠2022【23】朗豪坊

第23個消費券商場優惠2022就是朗豪坊於4月21日起至5月20日，推出《朗豪坊 #幫你埋單》消費券優惠，在朗豪坊消費可獲商舖以及餐飲現金禮券，可於過百間商舖、食肆使用，而且不設消費門檻！

（資料圖片）

朗豪坊消費券商場優惠【1】消費滿$200送$200現金禮券

LP CLUB 會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿$200，即可獲朗豪坊商場$200現金禮券，可以於過百間非食肆商舖使用，現金禮券均不設任何消費門檻，名額有限，先到先得，換完即止。

朗豪坊消費券商場優惠【2】餐飲禮券

LP CLUB 會員在朗豪坊零售商舖消費滿$500或$1,000，即賞10%餐飲回贈，即$50或$100現金禮券，可在朗豪坊場內40間食肆使用。現金禮券均不設任何消費門檻，名額有限，先到先得，換完即止。

朗豪坊消費券商場優惠【3】美妝產品低至24折

佔地超過25,000平方呎的全新美妝概念店 LANGHAM BEAUTY，由4月28日至5月15日推出Langham Beauty Fest推廣活動，購物滿$300，即可獲價值HK$100的美妝禮品；購物滿HK$1,000，更可獲贈價值高達$870的美妝禮品。

消費券商場優惠2022｜朗豪坊 《#幫你埋單》

日期：4月21日至5月20日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：4樓顧客服務中心

*每日供換領之現金禮券有限，先到先得，換完即止。



消費券商場優惠2022｜朗豪坊 Langham Beauty Fest

日期：4月28日至5月15日

地點：LANGHAM BEAUTY (朗豪坊1樓及2樓)



消費券商場優惠2022【24】HomeSquare

第24個消費券商場優惠2022就是HomeSquare於4月7日起推出「『家』倍賞四步曲」消費券優惠，不但送出總值逾$200萬禮品及商戶現金券，在HomeSquare使用消費券購物，更可獲得高達$2640禮券，禮券更涵蓋 HomeSquare 與新城市廣場超過100個商戶，包括餐飲美食、電子產品、家庭用品、室內設計、國際時裝、運動服飾等都有！

(官方圖片)

HomeSquare消費券商場優惠【1】總值過百萬獎品

HomeSquare聯同新城市廣場推出獨家有獎遊戲，只要於其中任何商場消費滿$500或以上，即可參與有獎遊戲1次，在HomeCircle 陳列室費滿 HK$500或以上則可參與遊戲2次，獎品總金額逾百萬元，當中包括Ogawa O.M.G 足部按摩器、Calvin Klein時尚腕表、Serta 高級乳膠枕及多個品牌的現金券等等。

HomeSquare消費券商場優惠【2】消費換最高$1460消費禮券

於 HomeSquare或 HomeCircle 陳列室，使用4大電子平台消費券購物消費滿$5000，即可獲$350消費禮券，額外可獲$20 IKEA 現金券；消費滿$1000即可獲$770消費禮券及$40 IKEA 現金券；消費滿$1800即可獲最高$1400消費禮券以及$60 IKEA 現金券。

HomeSquare消費券商場優惠【3】會員享額外積分

The Point by SHKP會員只要於HomeSquare登記即日消費單據，可額外得2000積；於 HomeCircle 陳列室消費可獲5倍積分。

HomeSquare消費券商場優惠【4】家電低至25折發售

HomeSquare亦推出超值消費券限定組合，多款家電組合低至25折起發售，包括回南天殺菌高手的負離子空氣淨化抽濕機、自動吸塵機及智能循環座地風扇，原價近$8000，優惠價$2000就可以入手！

消費券商場優惠2022｜HomeSquare 「家家有賞」配對有獎遊戲

活動日期：消費券發放當日起開始

遊戲地點：HomeCircle 7樓電梯大堂



消費券商場優惠2022｜HomeSquare 消費禮券回贈

活動日期：2022年4月7日起

換領地點：HomeSquare L1顧客服務中心



消費券商場優惠2022【25】新城市廣場

第25個消費券商場優惠2022就是新城市廣場於4月1日起推出「春日消費券獎賞」4大消費券優惠，於新城市廣場購物，透過AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK 四大平台使用消費券，最高單日回贈$4380，電子禮券涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、家具等類別。

(資料圖片)

新城市廣場消費券商場優惠【1】逾$1000萬商場電子禮券

於新城市廣場消費滿$1800，可獲$480消費禮券；消費滿$5000，可獲$1200消費禮券；消費滿$15000，可獲$$2700消費禮券。

新城市廣場消費券商場優惠【2】總值過百萬獎品

新城市廣場聯同HomeSquare推出獨家有獎遊戲，只要於其中任何商場消費滿$500或以上，即可參與有獎遊戲一次，獎品總金額逾百萬元，當中包括$2000新地商場現金券、一田禮券、OgawaO.M.G足部按摩器或揉揉肩、Calvin Klein手錶、 Francfranc禮券等等。

新城市廣場消費券商場優惠【3】餐飲優惠

於新城市廣場，透過AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK 四大平台使用消費券購物滿$100。即可獲新城市廣場美食多重賞，包括最多$50新城市廣場餐飲電子禮券、高達2000雙倍積分、最多減$100。

新城市廣場消費券商場優惠【4】泊車優惠

於新城市廣場使用消費券消費，即可享額外1小時免費泊車、1小時免費泊車券、HomeSquare及新達廣場共額外2小時免費泊車券。

消費券商場優惠2022｜新城市廣場 春日消費券獎賞詳情

日期：4月1日至5月31日

時間：早上10:00 至晚上10:00

地點：1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃



消費券商場優惠2022｜新城市廣場 美食多重賞詳情/泊車優惠詳情

日期：即日起至另行通知

時間：早上10:00 至晚上10:00



消費券商場優惠2022｜新城市廣場聯場有獎遊戲

日期：消費券發放日起開始至5月6日

時間：上午11:00 至晚上8:00

地點：新城市廣場1期4樓(近G2000)及3期2樓 (LOG-ON對出)及新城市中央廣場2座 7樓 HomeCircle 大堂

