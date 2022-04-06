筲箕灣人氣班戟小店！必試原個焦糖燉蛋班戟　親民價流心千層蛋糕

【筲箕灣美食】甜品控留意！筲箕灣一間班戟專門店向來都深受食客歡迎，主打多款即叫即製、不同口味的班戟，必試小店的超人氣焦糖燉蛋雪糕班戟！流心千層蛋糕同樣受歡迎，特設原個千層蛋糕，有興趣的朋友即睇口味款式及地址啦！

位於筲箕灣的班戟專門店「I love戟」開業多年，在區內人氣頗高，主打即叫即製班戟，除了多款甜班戟，特別設有鹹食班戟配搭，就算是不太愛吃甜食的朋友都有得揀！

喜歡吃甜品的話，必試小店超人氣的「焦糖燉蛋雪糕班戟」（$32）！班戟皮即叫即製，蛋香味濃，裡面包裹著自選口味雪糕，頂層是香脆甘香的焦糖燉蛋，一次過試勻班戟、焦糖燉蛋及雪糕，口感非常豐富！

除了焦糖燉蛋雪糕班戟，小店供應多達19款不同口味的班戟，包括「士多啤梨雪糕班戟」（$29）、「芒果雪糕班戟」（$29）、「Oreo雪糕班戟」（$26） 、「香蕉雪糕班戟」（$25）等，鹹食口味亦有「栗米蟹柳班戟」（$27）、「芝士鹹牛肉班戟」（$30）、「芝士火腿班戟」（$26） 等。

另外，小店的流心千層蛋糕同樣受歡迎！流心千層蛋糕分為件裝及原個裝，口味方面則以「抹茶流心千層蛋糕」及「士多啤梨千層蛋糕」的人氣最高！另有「原味千層蛋糕」、「紫薯流心千層蛋糕」、「朱古力千層蛋糕」等，定價為$18至$25/件不等，相當親民。

I love 戟

地址：筲箕灣東大街76號C舖

電話：9541 0213（Whatsapp）

