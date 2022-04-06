【AEON優惠】AEON「周三特價日」上月暫停後終於回歸！AEON最新宣布重推「周三特價日」，精選多款自家品牌產品，急凍產品、新鮮蔬果、零食飲品等商品$3起，不少日本產食品都有優惠，想去AEON購買食品或日用品，就要把握「周三特價日」機會喇！

AEON優惠｜AEON周三特價日回歸！急凍食品/新鮮蔬果/零食飲品$3起

新冠疫情嚴峻，AEON上月須暫停「周三特價日」直至另行通知，不過終於迎來好消息，昨日（5日）發文宣布重推「周三特價日」，優惠精選多款急凍產品及新鮮蔬果等，當中包括南非波子青提$25/包、越南急凍石斑柳，以及挪威煙三文魚均為$35/包，另外亦有急凍蝦餃及雲吞等，非常之抵！

（資料圖片）

「周三特價日」亦涵蓋多款糧油雜貨、零食飲品等，當中包括有出前一丁麻油味薯片、芝士洋蔥味脆多士等$3起，亦有俄羅斯即食薯蓉、意大利通粉、百福豆腐、淮山麵等$10起，平時想儲糧記得前往選購！

此外，今次優惠亦涵蓋多款精選日本產食品，當中包括有人氣熱賣的日本讚岐姬士多啤梨$45/包、日本羽之光卵（10隻白雞蛋）$20/排等，更有多款AEON自家品牌如TOPVALU 產品，大家記得不要錯過！

AEON周三特價日 詳情

推廣日期：4月6日

推廣場地點：全線AEON

（AEON STYLE 旺角及油塘提供海報內部份商品）

