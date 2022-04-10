淘寶網購送奇怪工具 賣家慌稱寄錯 網民大爆真實用途：不就是那個

網民淘寶廚具到貨時，發現入面莫名其妙多出一條「贈品」，鐵棒造型令人充滿誤會！賣家隨後向事主解釋稱「發錯了」，又指不知道是什麼，卻看來無法壓抑事主的求知慾，放上網問廣大網民知不知道這根鐵棒有什麼用途，真實用途被網民大讚！

淘寶網購送奇怪鐵棒 賣家慌稱寄錯 網民大爆真實用途：不就是那個

淘寶商品價格低廉，是不少港人網購家居用品的選擇之一。最近有網民透過淘寶購買廚具，到貨時發現入面多了一條金屬條狀「贈品」。

事主向賣家查詢該鐵棒的來源及用途，僅獲回覆「這個錯發了」及「不太清楚（用途）」。然而模糊朦朧的答案卻引發了他的好奇心，繼而放上網尋求網民的意見。

（圖片來源：孫悟空劇照）

事主用手機拍下鐵棒，並附上通訊截圖，引起網民不斷猜測：有網民估是開菠蘿去心或刮魚鱗用、甚至刮痧用，不過多數網民都一眼洞悉「鐵棒」真身，其實是一根蒸餸夾，能夠將碟子邊緣牢牢扣實，不怕碟緣太熱，亦可避免倒瀉風險。

有網民提及這個蒸餸夾其實並無大家想像中穩固，使用時記得「要用毛巾托一托個底」，獲經驗老到的網民回應：「第一次用時都有意外，但之後領悟到『力點』和『支點』的發力角度，用得正確就好隠陣㗎啦！」