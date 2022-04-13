niko and…/LOWRYS FARM/GLOBAL WORK限時優惠減價23折起低至$69！

【購物優惠】LOWRYS FARM、GLOBAL WORK、niko and…及Heather，共4大品牌同步推出復活節優惠，指定夏季新商品減價半價起，最平$69就有交易，即看優惠款式及優惠詳情！

niko and…/LOWRYS FARM/GLOBAL WORK夏季優惠減價半價起低至$69

4大品牌包括LOWRYS FARM、GLOBAL WORK、niko and…及Heather將於4月14日起推出復活節優惠，優惠商品低至半價出售，當中亦包含夏季新款商品，喜好日系穿搭的朋友不可錯過！

1. niko and...

niko and...推復活節推出期間限定會員價優惠，約10款夏日男、女裝商品減價發售，包括大熱的Tsumori Chisato聯乘商品，全部85折優惠發售。優惠適用於所有niko and...分店。

2. LOWRYS FARM

LOWRYS FARM復活節優惠將於4月14日開始，優惠商品低至23折發售，最平$149有交易。LOWRYS FARM復活節優惠適用分店包括： 旺角新世紀廣場，葵芳新都會廣場，元朗形點，屯門V city，將軍澳東港城，新蒲崗Mikiki。

+ 8

3. GLOBAL WORK

GLOBAL WORK復活節優惠將於4月14日開始，優惠商品低至35折發售，最平$69有交易。優惠商品包含男女裝，優惠適用分店包括：旺角新世紀廣場，太古城中心，元朗形點，葵芳新都會廣場，荃灣廣場。

+ 20

4. Heather

Heather亦同步推出復活節優惠，4月14日起於旺角新世紀廣場、葵芳新都會廣場、元朗形點，三大分店優惠發售商品。

+ 7

LOWRYS FARM、GLOBAL WORK、niko and…及Heather，共4大品牌復活節優惠將於4月14日起開始，至另行通知為止。優惠詳情可前往門市向店員查詢，優惠商品售完即止，有興趣搶心頭好就要把握時間購物喇！

購物優惠



品牌：LOWRYS FARM、GLOBAL WORK、niko and…及Heather

日期：4月14日起至另行通知

時間：參考各品牌門市營業時間

