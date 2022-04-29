【759阿信屋優惠】759阿信屋限時優惠，超過40款產品減價，包括多款急凍食品、乾糧雜貨、零食飲品及日用品等，最平$12起就可以買到2件產品，更有多款日韓直送零食，認真超抵，大家記得把握機會選購！

759阿信屋優惠｜逾40款產品減價！急凍食品/零食飲品/日用品$12起

759阿信屋又推出限時優惠，超過40款產品劈價以「二件價」發售，即可以優惠價一次購買2件產品！當中包括多款人氣急凍食品，例如韓國SimplyFood豚肉系列餃子$39.9/2件、急凍白魚丸$24.9/2件、南美白蝦肉$38/2件等，而韓國Seawell冷凍廣南蠔亦以超抵價$86.9/件（原價$86.9）發售！

多款乾糧雜貨亦做優惠，包括人氣熱賣品牌麵食例如韓國芝士炒杯麵$13.5/2件、日本麵之砂杯拉麵$14.9/2件日清Ra王即食拉麵（5包裝）$59.9/2件、懶人必備的不倒翁即食白飯$14.9/2件等，款款都非常抵買，想入手儲糧的朋友記得留意。

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此外，多款零食及飲品最平$12起可以買到2件，當中包括餅乾、果仁類食品、繽紛樂朱古力、夾心蛋糕、咖啡、乳酪飲品及啤酒等，其中部份由日韓直送到港，均以優惠價發售。今次優惠亦涵蓋多款抗疫消毒用品，例如消毒濕紙巾、抗菌洗衣液等，記得不要錯過！

759阿信屋勁筍優惠一覽：

（圖片來源：759阿信屋）

759阿信屋優惠 詳情

推廣日期：即日起至5月2日

推廣地點：全線759阿信屋

（部份產品限時優惠提早結束，詳情請留意官網）

