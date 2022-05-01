內地有一名25歲身家過億的網紅——張白鴿，從小就遭父母親拋棄，幸得50歲單身漢救走收養，並多年來靠拾荒獨力養大。為報答養父之恩，張白鴿決定放棄事業，帶著年邁養父環遊世界，有關經歷令不少人大為感動！

拾荒漢救走棄嬰獨力收養！25年後養女棄事業帶父遊世界報恩

環遊世界相信是不少人的夢想，但要實現確有不少難度。

內地25歲網紅張白鴿出生於河南洛陽，惟出生不久就遭親人拋棄。當年50歲的張雙奇為農村村民，有天在草叢堆發現用紙箱裝著的女嬰，於是便抱著她前往村委會打聽其父母下落，始終未有獲得任何消息。期間不少人勸他不要「多管閒事」，又稱女嬰根本不值錢，不忍心捨下棄嬰的張雙奇，最終決定帶回家收養。

張雙奇家境清貧，且遲遲未婚，但有見女嬰身世可憐，抱回家後他立定決心，無論如何艱苦，都要拼命把孩子帶大，並為其取名為張白鴿，寄望她將來可以猶如白鴿般自由「有幾高飛幾高」。然而獨力照顧小孩絕非易事，他根本無遐出外工作，只能趁小孩睡著時靠拾荒維生，生活過得甚為艱苦，但為了讓女兒上學念書，張雙奇仍然拼命為其湊足學費。

踏入中學時期，張白鴿如同一般青少年一樣，都曾經歷過叛逆期。張白鴿認為自己的身世及家境與同學們相差懸殊，對於拾荒的父親一度相當嫌棄，因為怕同學們投以異樣目光及被取笑，她不但遷怒於父親，更拒絕讓他接放學。心疼女兒的父親沒有多言，反而默默忍受，為了不讓白鴿難堪，他更由白天拾荒，改為女兒入睡後再出門，盡力為女兒著想。

（圖片來源：TikTok）

直至高中，張白鴿回家時間減少，才愈發發現父親水漸變蒼老，原來父親平日只吃饅頭及鹹菜等，節衣縮食只是為了供書教學，得知事實後的她深感內疚，因此尚未畢業就決意盡早到城市工作，身兼多職以減輕父親負擔。後來白鴿決定創業開攤檔賣小食，父親就把全部僅餘積蓄，全力支持女兒。不過事情並非一凡風順，年紀尚輕的張白鴿不幸患上腎病。

患病期間，父親各處去籌錢並帶她前往北京治療，當地住宿費用昂貴，租住一個月便已用盡所有積蓄，最終返回老家，一度令張白鴿意志消退，但看到父親不計辛勞地照顧，她才逐漸振作！及後開始想方設方發展生意，透過直播售賣化妝品等，首月就賺取$6,000人民幣，隨著生意擴張，白鴿註冊公司並成立工作室，成為擁上億資產的女CEO，更與父親由農村搬至城市別墅。

張白鴿及後因操勞過度，令腎病復發而需接受治療。在住院期間，才驚覺照顧她多年的父親年紀愈漸老邁，大病後她決定關掉公司及事業，變賣資產帶父親到各地旅遊，並購買了一輛旅行車開始全國自駕遊，希望把握時間陪伴父親，兩人曾遊廣州、西安、雲南、上海等地，更透過網上分享有關經歷，不少網民得悉後都稱十分感動，認為白鴿知恩圖報盅顯孝道甚為難得，更大嘆養父非常有愛，值得尊重！