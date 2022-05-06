假日好去處｜酒店Staycation製馬賽克燈8大推介　優惠價最平$320

疫情紓緩，市民終於可以迎來快樂夏日。除了計劃一系列水上活動之外，陸上的活動同樣精采，大家不妨趁這個機會相約三五之己，自製愉快暑假。由即日起至5月31日，報名參加「01空間」指定活動，輸入推廣碼，即可享最高$300折扣優惠，先到先得，額滿即止！



酒店Staycation豪華客房送早晚餐 毛小孩相伴一樣得

想一家人在疫情過後到酒店staycation，輕鬆一番。香港四季酒店推出「Taste-cation客房連雙人早餐及晚餐住宿套票，包一晚新裝修豪華客房，及享受The Lounge雙人三道菜晚餐及雙人早餐。**立即進入「01空間」了解更多及預訂**另外，想帶同毛孩「小主人」入住酒店，亦可選擇香港美利酒店「Treasure Moments住宿套票」，除了包一晚高級客房、雙人晚餐及早餐之外，主人亦可以帶同一隻15公斤以下的狗或貓入住，chill住享受一個假期。**立即進入「01空間」了解更多及預訂**另外，預訂以上兩間酒店，輸入推廣碼「DISCOUNT300」， 即減$300。

按圖看香港四季酒店Taste-cation套票

按圖看香港美利酒店Treasure Moments住宿套票

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香港四季酒店Taste-cation住宿套票

「01空間」優惠價：$3,410起



香港美利酒店 Treasure Moments住宿套票

「01空間」優惠價：$3080起



足球歌唱興趣班 宜動宜靜

小朋友愛踢足球，但未必懂得正確技巧，容易導致受傷。香港西甲足球學校舉辦西甲訓練系統足球及體能訓練，不單提升小朋友的體能，減少受傷的機會，而且訓練課程由西班牙甲組足球聯賽賽會指引制定，本地頂級教練團體執教，經驗豐富。**立即進入「01空間」了解更多及報名**報讀以上課程，輸入推廣碼「DISCOUNT100」，即減$100。喜歡靜態活動的小朋友，亦可選擇Red Academy的JuMP 兒童小組歌唱恆常班，適合4-8歲的小朋友參加，透過精心編制的課程和曲目，專注訓練小朋友清晰咬字和正確發音，為小朋友打好基礎並培養音樂感，完成課程的小朋友更可以獲得證書一張，以示鼓勵。**立即進入「01空間」了解更多及報名** 報讀以上課程，輸入推廣碼「DISCOUNT100」，即減$100。

按圖看西甲訓練系統足球及體能訓練班詳情

按圖看JuMP 兒童小組歌唱恆常班詳情

西甲訓練系統足球及體能訓練班

「01空間」優惠價：$3300起



JuMP 兒童小組歌唱恆常班

「01空間」優惠價：$2,052起



升中面試班專家親授技巧 如何突圍而出

完成六年小學階段後，小朋友即將升讀中學，不過要升讀名校並不容易，首先要通過面試一關。事實上升中面試絕不簡單，既要展示兩文三語的能力，又要在小組討論中表現突出，因此需要及早準備。學博教育舉辦的最強面試尖子打造班由擁有多年教授面試技巧經驗的英文專家Spencer Sir親自教授，由淺入深為子女零風險備戰升中面試。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**另外，報讀以上課程，輸入推廣碼「DISCOUNT100」，即可減$100。

按圖看升中面試必備：最強面試尖子打造班詳情

升中面試必備：最強面試尖子打造班

「01空間」優惠價：$1000



DIY藝術創作 添加生活樂趣

平日工作緊張忙碌，到假日當然想與小朋友一同愉快度過。DIY時鐘及杯墊工作坊正好提供一個放慢生活的空間，專注在不同物料的設計上，包括水泥及樹脂流動畫製作，享受溫馨的親子時光。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

在「阿拉丁」的故事中，除了故事引人入勝，最吸引女生的是充滿波斯特色的物品。土耳其馬賽克燈工作坊可以讓學員體驗製作馬賽克燈的方法，12種顏⾊的玻璃以人手切割，再拼合上⼟耳其燈飾圖騰的模板上，輕鬆創作屬於自己的燈具。**立即進入「01空間」了解更多及報名**玻璃霓虹燈色彩萬千，而且可以設計不同形狀，在專業導師下認識霓虹燈的各種知識，利用火器，製作出簡單的幾何圖案，創作屬於自己的霓虹燈。**立即進入「01空間」了解更多及報名**另外，報讀以上工作坊，輸入推廣碼「DISCOUNT50」，即可減$50。

按圖看DIY時鐘及杯墊工作坊詳情

按圖看土耳其馬賽克燈工作坊詳情

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按圖看傳統玻璃霓虹體驗班詳情

DIY時鐘及杯墊工作坊

「01空間」優惠價：一人票$550｜二人同行$1040



土耳其馬賽克燈工作坊

「01空間」優惠價：$320起



傳統玻璃霓虹體驗班

「01空間」優惠價：$1500起

