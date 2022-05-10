TWIST優惠春夏激減4折起 名牌手袋低至$760！LOEWE/CHLOE/FENDI

【TWIST優惠】TWIST即日起推出優惠，2022春夏激減4折起，LOEWE、BALENCIAGA、 BOTTEGA VENETA、CHLOE、FENDI、SAINT LAURENT PARIS等名牌手袋、配飾及服裝低至$760發售！

TWIST優惠春夏激減4折起 名牌手袋低至$1,000 LOEWE/CHLOE/FENDI

TWIST推出2022春夏減價，門市及網店同步開始優惠，4折起入手LOEWE、BALENCIAGA、 BOTTEGA VENETA、CHLOE、FENDI、SAINT LAURENT PARIS等名牌手袋、配飾及服裝。於5月10日中午12時起，TWIST官方網站更補充新一輪優惠商品，大家不妨把握機會，入手日思夜想的名牌商品！

FURLA

METROPOLIS CROSSBODY MINI 鏈條袋/斜揹袋

$1,980（原價$3,300）

BALENCIAGA

SHOPPING XXS NORTH SOUTH TOTE BAG 托特包/斜揹袋

$5,800（原價$11,600）

KARL LAGERFELD

RUE ST-GUILLAUME NYLON BAGUETTE 單肩袋

$760（原價$1,900）

MARC JACOBS

THE SNAPSHOT 斜揹袋

$1,545（原價$3,090）

TWIST門市地址：

九龍尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場UG06舖

觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM UC31及33舖



TWIST門市營業時間：

12:00 - 22:00

