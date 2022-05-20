酒店自助餐｜任食龍蝦松葉蟹獨立雪糕火鍋$358起　6推介低至半價

食自助餐當然是為了琳琅滿目的美食，中西日韓歐美地道菜式任選擇，但大部人都「專攻」回本海鮮肉類，還要不時不食，才可以盡興而歸。今次推介的8間酒店自助餐，不單提供時令新鮮食材，用「01積分」還可以半價預訂自助餐！



海鮮蟹宴大晒冷 刺身壽司下午茶

喜愛吃蟹的人別錯過尖沙咀凱悅酒店的「蟹之盛宴」自助午餐、晚餐，主廚搜羅了中西日泰等風味美食，包括冰鎮松葉蟹腳、麵包蟹、蟹肉濃湯、蟹肉周打湯、蟹肉蟹膏軍艦壽司等，另外亦提供一系列新鮮炮製可持續日式海鮮刺身及自家製精選甜品等，保證令人食指大動。**立即進入「01空間」了解更多及訂座**

港威酒店亦推出「Three On Canton」自助午餐、下午餐、晚餐，搜羅了亞洲、西式及歐陸風味的海鮮佳餚。自助午餐推介即席烹調的香煎牛柳粒、下午茶自助餐除了海鮮冷盤，還有日式刺身壽司、即製麵食、Haagen-Dazs雪糕。自助晚餐更包羅萬熱葷主菜各具特色，另有多款精緻甜品。**立即進入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看尖沙咀凱悅酒店「蟹之盛宴」詳情：

尖沙咀凱悅酒店「蟹之盛宴」

「01空間」優惠價：成人$380起｜兒童$190起



按圖看港威酒店「Three On Canton」詳情：

港威酒店「Three On Canton」

「01空間」優惠價：成人$361起｜兒童$263起



無限添飲餐酒 嚐正宗印度美食10款自家製雪糕

不少人都喜歡品嘗各地「杯中物」，香港沙田凱悅酒店咖啡廳的自助餐就可讓食客無限量添飲精選餐酒，再配合各國美食，包括鑊氣小炒、即場烤焗薄餅、自製甜品及糕點等。**立即進入「01空間」了解更多及訂座**

印度咖喱以香辣聞名全球，當中加入不少香料更是令人驚喜，不過印度又豈止咖喱。香港君悅酒店的茶園推出了自助午餐，除了提供多款冰鎮海鮮、烤肉、甜品等，更提供正宗印度美食和多達10款不同口味的自家製雪糕。**立即進入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看香港沙田凱悅酒店自助餐詳情：

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香港沙田凱悅酒店自助餐

「01空間」優惠價：成人$418｜兒童$209



按圖看香港君悅酒店茶園自助午餐詳情

香港君悅酒店茶園自助午餐

「01空間」優惠價：成人$554｜兒童$275



任食龍蝦花膠即開生蠔 獨立雪糕火鍋繽紛甜點

喜歡吃龍蝦的人，對於蒜茸焗龍蝦、松露芝士焗龍蝦等當然難以抗拒！綠怡咖啡廳提供的自助餐除了各式龍蝦美食，還有滋補之選蟲草花海底椰燉花膠燉湯、麻辣花膠雞煲等，生鮮生蠔即開即食，每枱客人可獨立享用Häagen-Dazs雪糕火鍋，為自助餐劃上完美的句號。**立即進入「01空間」了解更多及訂座**

馬哥孛羅香港酒店推出的自助餐亦提供多款冰鎮海鮮，包括青口、翡翠螺、蜆及凍蝦，每天輪流供應。另外周末下午茶自助餐方面，大廚精心準備了一系列色彩繽紛中西式甜點，款款誘人奪目美味，還有無限添飲果汁，適合一家大小盡情享用。**立即進入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看北角海逸酒店綠怡咖啡廳自助餐詳情：

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北角海逸酒店綠怡咖啡廳自助餐

「01空間」優惠價：成人 $508起｜兒童或長者 $372起



按圖看馬哥孛羅香港酒店自助餐詳情：

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馬哥孛羅香港酒店自助餐

「01空間」優惠價：成人$358起｜兒童$238起

