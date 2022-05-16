IKEA即將進駐尖沙咀！佔地15000呎　設家居區+美食區+期間限定店

撰文：文紀喬
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【IKEA尖沙咀新店】IKEA宣布進駐尖沙咀！尖沙咀新店預計佔地15000呎，設有不同家居區域及美食區，選址更在人流極旺的地點，同時IKEA亦將設期間限定店，大家以後去IKEA購物就更加方便！

（IKEA圖片）

IKEA宣布即將於今年8月登陸尖沙咀！新店選址尖沙咀K11購物藝術館，可從來往尖沙咀及尖東港鐵站的行人通道進入，人流極旺之餘，以後去IKEA尖沙咀新店十分方便！

IKEA尖沙咀新店佔地近15000呎，將劃分不同家居區域及美食區等，更設有瑞典美食站，大家去IKEA購物後可順道去覓食！

除了IKEA尖沙咀新店外，為慶祝進駐尖沙咀，IKEA將率先於5月中旬在K11 Art Mall開設期間限定店「宜家家居尖鯊咀Pop up」，以後去尖沙咀都可以去IKEA購物喇！

IKEA尖沙咀新店
宜家家居 尖沙咀規劃及訂購中心
開店日期：2022 年 8 月中下旬
地址：尖沙咀河內道 18 號 K11 購物藝術館 B2

IKEA尖沙咀期間限定店
宜家家居尖鯊咀Pop up
開店日期：2022 年5月中旬
地址：地址有待官方宣布

IKEA尖沙咀新店地址？

IKEA尖沙咀新店地址位於尖沙咀，詳細地址請看內文。 

IKEA尖沙咀新店開店日期？

IKEA尖沙咀新店開店日期是今年8月。

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