GU優惠|GU減價優惠限時$39起 男女裝上衣/百搭長裙/工人褲/家居服
撰文：文紀喬
出版：更新：
【GU優惠】GU優惠推出週末快閃優惠，逾71款人氣男女裝單品一連3日都有大減價優惠，如上衣、長褲、裙款、鞋款、家居服低至$39，由即日起開始有減價，有興趣記得趁優惠入手心水服飾！
GU優惠｜GU減價優惠限時$39起 男女裝上衣/百搭長裙/工人褲/家居服
麥當勞罕推新店優惠！旺角新店2大開業優惠 憑券減$6/送飲品買一送一｜7大餐廳最新買1送1優惠！半價酒店自助餐/$9起飲喜茶戲院優惠｜4大戲院限時飲食優惠！送免費爆谷/$1汽水 附入場要求豐澤開倉優惠+蘇寧減價低至21折 抽濕機/電腦/手機等電器限時$1起
好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l
日本人氣連鎖服飾品牌GU Hong Kong於即日起至5月22日，推出週末快閃優惠，一連3日人氣男女裝服飾都有大減價優惠！多款上衣、長褲、裙款、鞋款、袋款減價低至$39，有興趣的大家要留意優惠詳情喇！
GU優惠【1】女裝上衣$39起
GU多款上衣女裝都有減價，多款春夏季上衣低至$39起，包括人氣基本款短袖T-shirt、恤衫等等。
+4
GU優惠【2】裙款/褲款低至$19起
GU女裝裙款及褲款都有優惠，多款格仔短裙、短褲、長褲、百褶裙、牛仔裙、人魚裙、連身裙、半身裙等，百搭又抵買，文青裙款最平$79起！
+19
GU優惠【3】女裝外套$39起
多款GU外套都有減價，包括人氣針織背心、牛仔外套、西裝外套、針織外套等等，低至$79就買到，十分抵買！
+5
GU優惠【4】睡衣/鞋
除了女裝服飾外，多款GU配件、配飾都有減價，包括睡衣、家居服、鞋等等，低至$59起。
GU優惠【6】男裝上衣/外套/褲$39起
除了女裝服飾外，多款GU男裝上衣、外套、褲都有減價，包括工人褲、百搭長褲、基本款短袖T-shirt等等，低至$39起。
+20
GU優惠
日期：5月20日至5月22日
地點：GU門市及網店