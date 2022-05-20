【GU優惠】GU優惠推出週末快閃優惠，逾71款人氣男女裝單品一連3日都有大減價優惠，如上衣、長褲、裙款、鞋款、家居服低至$39，由即日起開始有減價，有興趣記得趁優惠入手心水服飾！

GU優惠｜GU減價優惠限時$39起 男女裝上衣/百搭長裙/工人褲/家居服

（圖片來源：美麗華商場）

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日本人氣連鎖服飾品牌GU Hong Kong於即日起至5月22日，推出週末快閃優惠，一連3日人氣男女裝服飾都有大減價優惠！多款上衣、長褲、裙款、鞋款、袋款減價低至$39，有興趣的大家要留意優惠詳情喇！

GU優惠【1】女裝上衣$39起

GU多款上衣女裝都有減價，多款春夏季上衣低至$39起，包括人氣基本款短袖T-shirt、恤衫等等。

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GU優惠【2】裙款/褲款低至$19起

GU女裝裙款及褲款都有優惠，多款格仔短裙、短褲、長褲、百褶裙、牛仔裙、人魚裙、連身裙、半身裙等，百搭又抵買，文青裙款最平$79起！

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GU優惠【3】女裝外套$39起

多款GU外套都有減價，包括人氣針織背心、牛仔外套、西裝外套、針織外套等等，低至$79就買到，十分抵買！

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GU優惠【4】睡衣/鞋

除了女裝服飾外，多款GU配件、配飾都有減價，包括睡衣、家居服、鞋等等，低至$59起。

GU優惠【6】男裝上衣/外套/褲$39起

除了女裝服飾外，多款GU男裝上衣、外套、褲都有減價，包括工人褲、百搭長褲、基本款短袖T-shirt等等，低至$39起。

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GU優惠

日期：5月20日至5月22日

地點：GU門市及網店

