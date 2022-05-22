香港唱K｜16間卡拉OK人均$26/小時起！Neway/CEO Neway/RedMR

【香港唱K】全港16間卡拉OK一文睇清！記者整合全港16間卡拉OK，一次過睇分店地址、價錢及優惠等，人均最平低至$26/小時，部份更包食物及飲品等，想趁機一展歌喉，即約實朋友去唱返夠本啦！（附政府針對於卡拉OK場所玩樂要求）

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香港唱K｜16間卡拉OK最平人均$26/小時起！包餐點主題房/日K

由5月19日起，政府放寬第2階段防疫措施，卡拉OK等處所可以重開。如果想一展歌喉，，記得先留意以下條件及防疫措施！

【1】所有進入卡拉OK處所的顧客需符合疫苗通行證指示的新冠疫苗接種要求。

【2】卡拉OK處所在凌晨2時後需關閉，顧客需在凌晨2時前離開。

【3】每枱或每房間內最多8人，且所有顧客必須符合疫苗通行證指示接種新冠疫苗的規定。（12歲以下或持有醫生簽發的豁免證明書除外）

【4】進入時須使用「安心出行」，並出示疫苗接種紀錄或豁免證明書二維碼以供掃描。



香港唱K【1-7】Neway

提到本地卡拉OK，當然不少得有Neway！Newa現時在全港設有7間分店，集中在九龍區及新界區，港台歌曲選擇比較多，適合喜愛唱廣東歌的朋友！

Neway卡拉OK收費分為K-Lunch時段、歡樂時光、黃金時段及貓頭鷹時段。K-Lunch時段最實惠，最平人均只需$79，每位包無酒精飲品1杯及午餐1份。優惠方面，只要出示全日制及有效日期學生証，全日任何時段都可享用人頭費9折優惠。

香港唱K【1-7】Neway

Neway分店地址及電話：

佐敦店：佐敦彌敦道238號238中心5至6樓｜2332 3320

旺角店：旺角彌敦道601號旺角創興廣場11及12樓｜2739 1828

九龍城店：九龍城太子道西440 - 450號太子匯1樓6至7號鋪｜2382 2300

深水埗店：深水埗青山道170號宇宙商場2樓｜2708 8100

觀塘店：觀塘道414號1亞太中心12樓&15樓｜2180 6988

沙田店：沙田富豪花園商場地下27-30B號舖｜2635 3428

元朗店：元朗合財街33號合益商場3樓全層｜2284 4188



香港唱K【8-10】CEO Neway

CEO Neway可以說是豪華版Neway，主打較高級的環境和服務，每個房間設有獨立洗手間，大部份房間均有觸控螢幕點歌功能，並加設多部電視以營造立體影像，裝潢亦較Neway豪華，適合著重環境的朋友！

（資料圖片）

CEO現時在港島、九龍及新界都有分店，分別位於灣仔、尖東及荃灣。價錢同樣以K-Lunch時段、歡樂時光、黃金時段及貓頭鷹時段劃分，K-Lunch時段最平人均$95起，包無酒精飲品1杯及午餐1份。

香港唱K【8-10】CEO Neway

CEO Neway地址及電話：

灣仔店：灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心3樓（部分）及4樓全層｜2891 0022

尖東店：尖沙咀東部加連威老道100號港晶中心3字樓｜2721 3303

荃灣店：荃灣眾安街55號大鴻輝中心13及15樓｜2612 0171



香港唱K【11-14】RedMR 紅人派對

RedMR 紅人派對現時全港有4間分店，分別坐落於銅鑼灣、尖沙咀、灣仔和旺角。RedMR 設有不同的主題房間，裝潢設計主打年輕市場，有不少人都喜愛到此舉辦派對！歌曲方面，有較多歐美歌曲可供選擇。

RedMR同樣以時間劃分收費，分別為午餐時段、歡樂時段、晚餐時段及黃金時段，午餐時段收費最平，人均$92起，包1份午市定食及1杯指定飲品。

香港唱K【11-14】RedMR 紅人派對

RedMR 紅人派對地址及電話：

銅鑼灣店：銅鑼灣謝斐道482號3樓｜3125 3111

灣仔店：灣仔杜老誌道5號2樓｜3125 3125

尖沙咀店：尖沙咀加拿分道25號1-2樓｜3125 3222

旺角店：旺角MPM商場3-4樓｜3125 3555

*灣仔分店現時正進行翻新工程，暫停營業。



香港唱K【15】COSMOS

COSMOS位於銅鑼灣，是RedMR旗下的卡拉OK餐廳概念店。COSMOS以太空為主題，共設有29個主題私人房間，有2至4人房間及可容納4至6人的房間。所有房間均設有耳機及咪，可以在房間內唱K，私隱度較高。

COSMOS以各個獨立房間收費，基本使用房間時長為3小時。午市時段最低消費為每位1個午餐，最平由$98起；而下午5時後最低消費則為每位1個晚餐，最平$198起。如果想延長時間，亦可選擇各時段收費不一的延長費用。

香港唱K【15】COSMOS

地址：銅鑼灣謝斐道482號2樓

電話：3125 3113



香港唱K【16】J-Point 全日點

J-Point 全日點是香港少見可以唱到日本流行歌曲的地方，只有1間VIP房提供卡拉OK服務，使用日本卡拉OK系統「JoySound」，適合喜愛J-Pop的朋友！

VIP房間收費以人頭數劃分，越多人越抵玩。2人同行每位收費為$66/小時、3人同行每位收費為$58小時，5至8位則可以「包房價」$260租用，每位人均$32.5/小時起。另外，使用VIP房間需要成為會員，會員費為$10。

香港唱K【16】J-Point 全日點

地址：旺角山東街47-51號中僑商業大廈1802室

電話：2374 2375

價錢：$32.5/小時起

