【GU感謝節｜GU優惠】GU舉行一連14日GU感謝祭優惠！多款男女裝日系單品都有限定GU感謝祭優惠，包括恤衫長裙、貼身裙款、短褲、牛仔工裝恤衫等等，最平減至$64.5，有興趣的大家要準備入手心水服飾！

GU感謝節一連14日優惠+青衣新店6月開幕！男女裝上衣/長裙/家居服

（圖片來源：GU）

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人氣連鎖服飾品牌GU由2022年5月27日起舉辦GU感謝節，一連14日都有大減價優惠！多款人氣男女裝服飾，包括上衣、長褲、裙款、鞋款、袋款、家居服減價低至$69.9/件，GU更將於感謝節期間於青衣開設第9間分店，有興趣的大家要留意優惠詳情喇！

👇🏻青衣分店詳情請按以下連結👇🏻

GU感謝節｜GU優惠【1】感謝節第一週限定優惠

GU於感謝節第一週推出多款日系單品的限定優惠，女裝包括人氣恤衫長裙、貼身裙款、短版T恤、女裝彩色休閒褲，男裝則有超速乾印花T恤、UV CUT尼龍短褲、牛仔工裝恤衫，最平$64.9起！

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GU感謝節｜GU優惠【2】GU全新單品優惠

趁GU感謝節，GU推出了不少全新單品，由最新款式的上衣、長褲、裙款、鞋款、袋款、家居服都有減價！如露肩剪裁上衣、百褶牛仔短裙、居家套裝、男裝闊身棉質T恤、寬鬆工裝襯衫、休閒短褲以及皇褲弧型褲款，最平低至$64.9！是感謝節入手的好選擇。

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GU感謝節｜GU優惠【3】限定商品換領

除了男女裝單品外，在指定優惠期間單次購物淨額滿$400，即可以$0.5換購限定便攜野餐墊一張，春夏季野餐必備！

GU感謝節｜GU優惠

GU春夏季感謝節

日期：2022年5月27日至6月9日

地點：GU分店

