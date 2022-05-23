【消委會】消委會列出最新10款最大差價的商品，以本港超市、生活百貨店及食品店的商品價格作比較，其中出前一丁麻油麵價格相差達19倍。另外午餐肉、薯片、雞湯等均上榜，更有多款常見日用商品，價錢相差逾1倍！

消委會最新10款最大差價商品 出前一丁差價19倍！午餐肉/薯片上榜

消委會最大差價商品【10】江戶巨浪大切番茄味薯片 150克

大家平時會去哪裡買巨浪大切番茄味薯片？消委會顯示目前巨浪大切番茄味薯片，在大昌食品及AEON買最抵食，前者每件平均約$10（$19.9買2件），後者則售$10.5；百佳及惠康則分別售$18.5（優惠價$30/2件）及$18（優惠價$24/2件），零食控們要留意喇！

（圖片來源：百佳）

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消委會最大差價商品【9】卡樂B咖喱味薯片 25克

卡樂B咖喱味薯片今次都有份上榜，於不同超市及百貨店，價格差幅超過七成半。目前AEON單件買較平，售價$3.9；惠康單件雖然售$6.5，但買5件$18，即平均每件$3.6，相對較抵買；百佳最貴單件售$6.9，買3件$15，即最平都要$5！

（圖片來源：百佳）

消委會最大差價商品【8】露得清Neutrogena沐浴露 32安士（946毫升）

露得清Neutrogena沐浴露有不少家庭都愛選用，不過目前在超市及百貨店的價格差異甚大，其中百佳售價最貴，單支售價$195；惠康及Market Place by Jasons售$180；屈臣氏及萬寧則分別售$178.9及$110，價格相差$85，即逾7成半！

（圖片來源：Neutrogena）

消委會最大差價商品【7】易理妥防水膠布 20片

膠布是家裡或工作場所都必備的急救用品之一，不過部分牌子的價格都可以相差不少！易理妥防水膠布（20片）市面價格最多可相差$10，目前以惠康最便宜，單件售$11.9；其次為屈臣氏售$13.9；百佳則最貴售$21.9，價格差幅近8成半，購買記得要貨比三家！

（圖片來源：百佳）

消委會最大差價商品【6】超力銀絲米粉 65克（金牌原味-5包裝）

超力銀絲米粉今次亦有份入圍，其金牌原味米粉（5包裝）格價相差$12.5，差幅為86.2%，現時百佳單件售$14.5；雖然Market Place by Jasons單件售$27，但買2件則為$24，即平均每件售$12，相較下較抵買！

（圖片來源：百佳）

消委會最大差價商品【5】史雲生清雞湯（1公升）

史雲生清雞湯（1公升）價格差幅為87.8%，以惠康及Market Place by Jasons較為便宜，單件同樣售$9；百佳則售$16.9，不過購買3件$39.9，即平均每件$13.3，仍然較貴，大家購買前留意！

（圖片來源：百佳）

消委會最大差價商品【4】微力達Vileda防刮易潔刷（吸水型）

微力達Vileda防刮易潔刷（吸水型）繼續榜上有名，不同商舖價格相差$12.6，差幅達115.6%，雖然百佳與Market Place by Jasons同樣單售$10.9；屈臣氏單售$23.5，不過易賞錢會員可以享有指定折扣，但仍然較其他超市貴。

（圖片來源：屈臣氏）

消委會最大差價商品【3】武當Mouton Cadet波爾多紅酒（750毫升）

今次最大差價榜三甲涵蓋紅酒！武當Mouton Cadet波爾多紅酒（750毫升）為各大超市常見的紅酒之一，但價格差幅可以超過1倍，目前以惠康及Market Place by Jasons較便宜，單支售$70；百佳則售$155，不過買2支則為$178，即平均每支$89。

（圖片來源：百佳）

消委會最大差價商品【2】三花牌午餐豬肉 340克

三花牌午餐豬肉價格差幅超過為1.39倍，以惠康及Market Place by Jasons較為便宜，近日單件減價至每件$10；百佳則維持平日價格，售價$22.9。

（圖片來源：Market Place by Jasons）

消委會最大差價商品【1】日清出前一丁即食麵 100克（麻油味 5包裝）

今次最大差價商品之首，是不少人都喜愛的日清出前一丁麻油味即食麵（5包裝），價格相差$19！目前以惠康及Market Place by Jasons最便宜，其yuu網店現正進行優惠，購買第一件僅售$1；百佳則售$20，價格差幅高達19倍，大家購物之前記得留意！