戶外活動｜攀岩飛索浮潛獨木舟探秘　海陸空好玩刺激8推介$380起

夏日炎炎，相信很多人已經一早計劃好與陽光玩遊戲！除了到沙灘chill足一天之外，喜歡刺激的朋友亦可嘗試挑戰不同極限的運動，上山下海，總有一款適合你！以下精選了8種戶外活動，透過「01空間」報名獨享優惠！



攀岩飛索 挑戰體能極限

想感受一下身處高空的快感？參加由Explorer Hong Kong舉辦的攀岩團，學員在導師的指導下，攀上筆直的懸崖，再從懸崖上遊繩下降，挑戰體能極限的同時，亦可以回望欣賞海天一色的景致。學員可以選擇於柴灣歌連臣角或寶馬山參加活動。 **即睇攀岩團詳情及優惠**

如果想再挑戰更高難度的活動，就一定要參加飛索團！參加者可以選擇在南朗山、鯉魚門或石澳進行活動！學員在專業導師的指導下穿上裝備，再從崖頂沿繩而下，享受速度上的快感之餘，也可鳥瞰整個環境！**即睇飛索團詳情及優惠**

按圖看Explorer HK攀岩團詳情

Explorer HK攀岩團

「01空間」優惠價：$437（原價$460）



按圖看Explorer HK飛索團詳情

+ 3

Explorer HK飛索團

「01空間」優惠價：$551（原價$580）



浮潛划獨木舟 暢游大海探索秘景

暑氣逼人，下水消暑真爽！Explorer HK舉辦了 秘密外島浮潛半天生態遊，由擁有國際級教練認證的導師帶領，走訪多個金赤洲、峨眉洲及海下多個地方，與大量海魚一同暢游。**立即到「01空間」95折報名**

或可選擇划獨木舟，從相思灣到綠蛋島或吊鐘洲，或到三門仔遊覽紅樹林，就算不會划獨木舟亦毋須擔心，教練會教授基本技巧，在美麗的大海上欣賞大自然，與朋友一同探索香港的秘境。**立即到「01空間」95折報名**

按圖看秘密外島浮潛半天生態遊詳情

+ 4

秘密外島浮潛半天生態遊

「01空間」優惠價：$456起（原價$480起）



按圖看獨木舟FUN DAY詳情

+ 1

獨木舟FUN DAY

「01空間」優惠價：$380起（原價$400）



學玩SUP划出外島 直立板上做瑜伽

除了獨木舟之外，直立板也是不少年青人的喜愛的水上活動。Explorer Hong Kong舉辦的直立板SUP/ SUP YOGA FUN DAY，學員可選擇從4個地方出發，並由專業教練指導，學習基本技巧，再探索香港不同秘境，選擇南灣出發更可挑戰直立板瑜珈。**了解更多及優惠報名**

對於划直立板滿有信心的，更可選擇划出外島，欣賞清澈見底的海岸。藍天體育會的綠蛋島直立板探索旅程，專業教練更會教授俯臥式、跪划式及直立式的划槳技巧。掌握基本技巧之後，就從西貢藍天體育會出發，乘坐快艇到達綠蛋島，再一邊玩SUP，一邊欣賞自然美景。**了解更多及優惠報**

按圖看直立板SUP/ 直立板瑜伽SUP YOGA FUN DAY詳情

直立板 SUP/ SUP YOGA FUN DAY

「01空間」優惠價：$522起（原價$550起）



按圖看綠蛋島直立板探索旅程詳情

綠蛋島直立板探索旅程

「01空間」優惠價：$800（原價$890）



划獨木舟跳島 水上運動夏令營

想一次過划獨木舟到橋咀島、羊洲和白沙洲，就不可錯過西貢獨木舟跳島之旅，活動由專業教練帶領，上午先教授獨木舟的基本技巧，並考取初級證書課程，之後就會帶領學員離開喧嘩鬧市，划獨木舟感受西貢島嶼寧靜和神秘的一面。**即睇「01空間」優惠詳情**

不只成人，小朋友亦可參加水上活動！由藍天體育會舉辦的Wet & Wild水上運動夏令營將會帶領一班小朋友到西貢海域感受大自然，透過體驗不同的水上運動，不僅能鍛煉他們的體魄，促進多元發展，還可學習海洋生態保育及培養環保意識，有意義又富挑戰性。**即睇「01空間」優惠詳情**

按圖看西貢獨木舟跳島之旅詳情

西貢獨木舟跳島之旅

「01空間」優惠價：$800（原價$890）



按圖看Wet & Wild 水上運動夏令營詳情

Wet & Wild 水上運動夏令營

「01空間」優惠價：$3100（原價$3,900）

