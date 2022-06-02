【惠康優惠】惠康最近推出超抵新優惠，多款精選護理用品買一送一，部份更低至買一送二，此外急凍點心、新鮮蔬果、糧食雜貨、零食飲品等，低至平均每件$6發售，大家記得趁優惠選購！

惠康優惠｜惠康優惠低至買一送二 炒麵王平均$6！糧食雜貨/日用品

惠康超級市場又有優惠！惠康由即日起，推出日用品買一送一及「至慳至抵價」等優惠。多款精選產品，包括急凍點心、新鮮蔬果、糧食雜貨、零食飲品、護理用品都減價，低至平均每件$6，大家可以前往門市或網店選購。

（資料圖片）

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惠康優惠【1】家居產品買一送一

惠康由即日起至6月9日，推出家居產品買一送一優惠。多款精選漱口水、洗手液、沐浴露、牙膏及牙刷等產品以9折發售，部份進行買一送一，包括高露潔抗敏專家牙膏、多芬沐浴露等；精選高露潔直立式牙膏更低至買一送二。

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惠康優惠【2】「至慳至抵價」優惠

惠康由即日起至6月9日，推出「至慳至抵價」優惠。各類急凍食品、糧食雜貨、零食飲品、日用品等都進行優惠，包括東東牌各款急凍雲吞或水餃買3送1、全線公仔包裝粉麵或杯麵買2送1；Häagen-Dazs各款（3支裝）脆皮雪糕批或家庭裝雪糕，更低至平均每件$57.5，大家可以趁減價入手。

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惠康優惠【3】「鮮·惠你做多步」蔬果優惠

惠康由即日起至6月5日，推出「鮮·惠你做多步」優惠。各款新鮮蔬果及肉類進行減價，包括青尼榴蓮每磅$19.9、8424西瓜或甘美西瓜每個$69.9；另外亦有水蜜桃、桃駁梨、蜜糖蕃薯及豬肋骨等，大家要把握機會。

惠康優惠 詳情

推廣日期：即日起至6月9日（部份優惠至6月5日）

推廣地點：全線惠康

