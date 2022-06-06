【壽司郎新品】壽司郎6月新品終於登場，率先公布限時發售「國寶級」松板和牛，另外話題度滿滿的白桃味芭菲亦在今個夏天回歸，同期更引入直送時令食材，包括鮑魚、針魚等，壽司郎粉絲不過錯過！

壽司郎6月新品登場 國寶級松板和牛限時發售+白桃味芭菲回歸！

壽司郎6月新企劃「初夏の賑わい祭り（初夏祭）」，將推出多項新品，其中有日本產的「松板和牛」重磅登場，松阪和牛是日本三重縣松阪市以及近郊生產的黒毛和牛，入口牛味濃郁鮮甜，肉汁豐厚，其味道享譽日本及國際，甚至有「國寶級和牛」之稱，6月期間於壽司郎售$27/碟。

（圖片來源：壽司郎）

另外曾經推出市面造成廣大迴響的白桃味芭菲，亦在今個夏天回歸，選用北海道牛奶製作的軟雪糕，配上鮮甜的白桃，現售$32/杯。

（圖片來源：壽司郎）

6月新品還有鮑魚（蒸・生），一碟內盛上蒸鮑魚及生鮑魚，入口軟彈或爽口，一次過滿足兩種口味，現售$27/碟；針魚肉質軟熟，口感清爽，現售$12/碟。

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壽司郎6月新企劃「初夏の賑わい祭り（初夏祭）」新品將於6月7日正式開售，期間限定商品數量有限，售完即止，另壽司郎「元朗廣場店」不設販售【初夏の賑わい祭り】期間限定商品，有興趣嚐鮮的朋友就要留意喇！

壽司郎6月新企劃「初夏の賑わい祭り（初夏祭）」

開售日期：6月7日至售完即止

開售地址：壽司郎分店（元朗廣場店除外）