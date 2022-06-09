【開倉優惠】運動服飾零售品牌Foot Locker網店舉行年中大減價優惠，Nike、New Balance、Adidas等多個運動服飾品牌減價發售，男裝、女裝、童裝運動服飾及鞋款，最平$215起可入手！

Foot Locker優惠減價低至3折！Nike/New Balance/Adidas折後$215起

運動服飾零售品牌Foot Locker網店舉行年中大減價優惠，進入網店就見到大大張宣傳海報，精選商品低至3折發售，包括男裝、女裝、童裝運動服飾及鞋款，不乏低於$300的商品，折後最平$215起，想趁平入貨就要留意喇！

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（圖片來源：Footlocker）

男裝方面，不乏大熱品牌單品例如adidas Zx 2K Boost 2.0，灰黑色容易配搭，原價售$1,199，折後$ 799；另外復古簡單設計斯文的PUMA CA Pro，PUMA future Rider都有減價，最平$499起。

（圖片來源：Footlocker）

女裝商品款式亦相當豐富，例如有New Balance 237多種配色，售$299起；Timberland靴款都有減價，原價售$1,799，折後僅售$799，CP值高必入手！

（圖片來源：Footlocker）

優惠商品中亦包括不少品牌設計師聯乘商品，大家不妨再Foot Locker官網內尋覓一下，優惠期有限，售完即止，有興趣就要留意Foot Locker官網最新消息喇！