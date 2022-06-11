尖沙咀美食｜23間必食餐廳推介！石燒和牛/手工漢堡/復古打卡Cafe

【尖沙咀美食】尖沙咀作為「行街、睇戲、食飯」一條龍的好去處，吸引不少餐廳進駐，美食選擇非常豐富！記者精選23大尖沙咀美食，包括人氣手工漢堡嘉寶漢堡、50年懷舊冰室星座冰室、 韓國過江龍福岡漢堡扒、日系Cafe鳥語等。即Bookmark心水尖沙咀美食，約埋朋友一齊去！

尖沙咀美食丨23大必試美食推介！石燒和牛/手工漢堡/50年冰室

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尖沙咀美食【1】人氣蛋糕店——必試靜岡蜜瓜/貓山王忌廉蛋糕

人氣蛋糕網店登陸尖沙咀！主打忌廉蛋糕的網店近日在尖沙咀開設第一間實體店，所有蛋糕均採用北海道忌廉，充滿奶香而且口感軟滑，仲有多款水果口味如芒果、香蕉朱古力、貓山王榴蓮等！試業期間更有低至8折優惠！

尖沙咀美食【2】隱世一人拉麵店——濃味湯底/灸燒牛肉湯麵

尖沙咀隱世一人麵店每日僅供應3款麵，主打真材實料，每款湯底熬製逾10小時，配上煙燻灸燒牛肉等配料。這間「神店」由於面積有限，每次可以容納到6人。店內由老闆一人主理，沒有其他員工，全店由烹調、下單、收銀等都僅靠老闆一人去打理，至今傳聞要排上2小時才吃到！

尖沙咀美食【3】星級酒店新餐廳——米芝蓮大廚主理

位於尖沙咀的香港瑰麗酒店，旗下意大利餐廳開幕！餐廳一邊裝修充滿意式休閒風情，設有半露天、室內及吧枱座位，可在用餐時同時飽覽維港景色，充滿異國風情，如置身意大利！另一邊提供高級餐飲，裝修採用高級意式餐廳風格，設計時尚。

餐廳由米芝蓮大廚主理，供應正宗意大利菜，如意大利麵、意式燴飯、傳統意大利冷盤、Pizza、糕點、現煮咖啡等等，當中招牌菜式包括正宗卡邦尼意粉，另外亦設有專用酒窖，提出多款意大利葡萄酒。

尖沙咀美食【4】打卡Cafe罐裝蛋糕——必試草莓芝士/麻糬曲奇

這間新開的Cafe推出日本人氣罐裝蛋糕，有齊士多啤梨、Oreo、Tiramisu等口味，打卡一流！除此之外，亦有多款必試輕食及甜品，如拉絲麻糬曲奇、焦糖布丁吐司、芋泥肉鬆麻糬吐司等。即約好姊妹一齊去打卡及歎甜品！

尖沙咀美食【5】復古打卡Cafe——必試牛角酥窩夫漢堡

這間新開的樓上Cafe，採用典雅復古設計，而且地方夠闊落，空間感十足！店內設有大梳化及吧枱位置，而最搶眼的就是巨型月亮裝飾！Cafe主打近年大受歡迎的牛角酥窩夫Croffle，可以搭配炒蛋及牛油果、煙三文魚水煮蛋等，更有特色牛角包窩夫漢堡及甜品系列可以選擇！

尖沙咀美食【6】飛行主題西餐廳——飛機艙/時區鐘打卡

這間西餐廳於4月底在尖沙咀美麗華開幕，開業不久已極受歡迎！餐廳採用飛行主題裝潢風格，設有飛機艙、航廈指示牌、時區鐘三大特色打卡位，拉開飛機艙遮光板時可看到機翼、雲海等優美景色，與乘坐飛機時的景象如出一轍，大家可以去止止「旅行癮」！

尖沙咀美食【7】人氣街坊餅店——6層開心果蛋糕

這間尖沙咀人氣餅店，主打多達10款不同口味切餅，價錢平而且高質，吸引不少網民專程來試食。10款切餅口味包括最受歡迎的開心果蛋糕、Oreo芝士蛋糕、紐約芝士蛋糕、藍莓乳酪蛋糕、芒果慕絲蛋糕、松露朱古力蛋糕、檸檬芝士蛋糕、熱情果蛋糕及Tiramisu等，甜品控不容錯過！

尖沙咀美食【8】2,000呎新派台灣菜——鳳梨酥麻糬蛋撻/抹茶奶奶麻糬

位於中環的人氣新派台式餐廳在尖沙咀開設第2間分店！新店佔地2,000多呎，設計以黃昏色調為主題，較中環店更闊落、更多座位。主打菜式包括招牌甜品奶奶麻糬、創新口味蛋餅如原條鰻魚起司玉米、鹹蛋黃芋泥蛋餅等。其中麻糬採用台灣淡水獨有配方，口感煙韌彈牙，帶有淡淡奶香味。尖沙咀新店更推出全新抹茶口味，抹茶控必試！

尖沙咀美食【9】星夜藍餐廳——炒活藍青口/雲朵慕斯蛋糕

這間位於山林道的新餐廳，主打星夜藍色主調，置身其中就好像一秒步入星空世界！餐廳內有多個復古感打卡位，氣氛神秘又浪漫；必試招牌炒活藍青口、雲朵慕斯蛋糕，適合一邊打卡，一邊歎特色美食！

尖沙咀美食【10】樓上Cafe連按摩店——按摩+食Tea打卡

尖沙咀Cafe新開連樓上SPA按摩店最近人氣急升，這間尖沙咀Cafe是由九龍城人氣SPA店「Shh」日前遷至尖沙咀，共有兩層，地下為cafe，而一樓就是按摩店。店舖保留原本的文青大地色系風格，門口闊落並設有木椅及乾花牆，打卡一流，去按摩仲可以順便食下午茶！

尖沙咀美食【11】落地玻璃西餐廳——如置身花園美景

這間人氣西餐廳，以店內特大落地玻璃成為打卡熱點！從窗邊放眼望出去就看到一整排綠油油的樹木，猶如置身園林之中！餐廳主打意粉、漢堡、薯條等西式美食，選擇多又大份。不少網民都推介必試濃蝦汁蟹肉意粉，醬汁蝦味道濃郁，喜愛海鮮的話不妨一試！

尖沙咀美食【12】超人氣蠔吧Open Oyster

生蠔向來都是香港人的至愛之一，Open Oyster主打由多地直送的生蠔，蠔迷不容錯過！店內供應多款來自法國、愛爾蘭、美國、澳洲的生蠔，選擇頗多，想在餐廳堂食或者買回家慢慢歎都無問題！

尖沙咀美食【12】Open Oyster

地址：尖沙咀麼地道75號南洋中心地下56號舖 852 香港尖沙咀

電話：2366 3808

營業時間：12：00-21：00



尖沙咀美食【13】米芝蓮手工甜品店——必食爆餡泡芙

這間連續5年獲米芝蓮推介的手作雪糕泡芙店，主打每日人手新鮮製造，外脆內滑的爆餡雪糕泡芙和忌廉奶油泡芙！必試招牌法式焦糖燉蛋泡芙，還有意大利手工雪糕Gelato及咖啡等，愛吃甜品的你不容錯過！

尖沙咀美食【14】超大份量酸菜魚——香港限定口味

內地著名酸菜魚品牌在年初進軍香港，於尖沙咀設店，大家終於可以在香港食到最招牌的大份量酸菜魚喇！店內裝修統一採用小清新風格，加上「酸、辣、麻、酸」兼備、令人垂延三尺的菜式，讓其在內地掀起一陣「酸菜魚風潮」。除此之外，姚姚酸菜魚更推出「雙拼酸菜魚」、「辣子豬腸雞軟骨」等4款香港限定菜式，相當貼近港人口味，嗜辣的朋友絕對不能錯過！

尖沙咀美食【15】韓國過江龍——水果三文治/濟州柑橘炸雞

這間韓國過江龍Cafe在香港連開2間分店，帶來一系列人氣打卡甜品，主打多款韓風打卡美食、甜品、特飲和韓國料理，當中以招牌「水果忌廉三文治」最為受歡迎。水果忌廉三文治使用時令韓國水果，包括士多啤梨、奇異果、柑橘等，以忌廉包裹水果，配上鬆軟白麵包，賣相精緻，最啱打卡！

尖沙咀美食【16】日式洋食店——木盒下午茶/壽喜燒意大利飯

這間日式洋食店，店內設計為木系簡約風格，又有榻榻米座位，令人猶如置身日本！供應多款和式洋食，如壽喜燒牛肉蛋汁意大利飯、明太子雞翼、全日早餐等，其中網民推介必試壽喜燒意大利飯！ 還有賣相超靚的木盒造型下午茶套餐，打卡一流！

尖沙咀美食【17】270度維港海景餐廳——玻璃屋歎Fine Dinning

這間位於尖沙咀The One的海景餐廳，坐擁落地大玻璃欣賞270度維港景色，黃昏時間更可以欣賞到日落美景，加上華麗水晶燈裝飾，讓人彷如置身半空透明玻璃屋一樣！餐廳主打西餐Fine Dining，人均約$250可以享用到三道菜午餐，另設有全港罕有14米長酒吧，最適合打卡兼歎美食！

尖沙咀美食【18】日式洋食Cafe——富士山咖喱飯

這間位於厚福街的日式洋食Cafe，主打創意趣怪造型美食，最為人熟悉的一定是外表吸睛的富士山咖喱飯，藍白色飯砌成金字塔造型，最底下就是黑豚肉咖喱，打卡必食！另外,更有青醬雪糕意粉，外形是一整枝雪糕倒插在一碟意粉上面，超級搞怪！

尖沙咀美食【19】復古彩色Cafe——玩味十足搞怪

這間Cafe走搞怪路線，裝潢玩味十足，包括有打卡必備的霓虹燈牆、街道牌造型裝飾，連餐具、餐紙都有特別設計，例如是「佛系減肥」字眼的餐紙、選用中式傳統花紋茶杯、茶壺等，非常貼地又有創意！食物方面就有啖啖蟹肉的意粉、鰻魚蛋包飯、用茶杯裝的tiramisu、魷魚圈等！

尖沙咀美食【20】木系文青Cafe——清新風打卡/開心果蛋糕

這間Cafe門口是大塊玻璃，因此窗邊長枱最適合打卡！裝潢方面主要以木質、白色為主，配上乾花做裝飾，風格既簡約又清新文藝！Cafe招牌菜是燻牛肉bagel、開心果蛋糕、芝士蘑菇雞翼等，開心果蛋糕最有人氣！

尖沙咀美食【21】老香港復古冰室——芝士番茄蛋麵/番茄牛肉麵

星座冰室開業50多年，是尖沙咀區內數一數二歷史悠久的餐廳，裝潢亦非常舊式，但充滿舊香港的懷舊風味！當中最有名的是芝士番茄蛋麵和番茄牛肉麵，廣受食客歡迎！芝士番茄蛋麵的賣相普通，不過勝在番茄湯使用原個番茄煮成，湯底濃郁，口感清爽！

尖沙咀美食【21】星座冰室

地址：尖沙咀金巴利道16-20號香檳大廈地庫36號舖

電話：2721 2908

營業時間：08：00-21：30

*星期日休息。



尖沙咀美食【22】人氣漢堡小店——嘉寶漢堡

嘉寶漢堡可說是近年超人氣漢堡小店！芝士牛堡、烤菇芝士牛堡和蜜糖芥末菠蘿牛堡，以及炸燒賣等小食都非常有名，價錢亦較為平價，吸引不少粉絲！麵包烘過口感香脆，牛肉扒非常厚和多汁，配上生菜、千島醬和熱熔芝士，非常邪惡！另外，只需加$15就可轉為套餐，包一款小食和飲品！

尖沙咀美食【22】嘉寶漢堡

地址：尖沙咀金巴利道78號金輝閣地下A號舖

電話：9521 4405

營業時間：12：00-23：00



尖沙咀美食【23】韓國過江龍——福岡漢堡扒

韓國過江龍和牛漢堡扒專門店「福岡漢堡扒」人氣超勁，主打熱石DIY石燒和牛漢堡扒，選用100%澳洲和⽜，打成肉碎後以20多種香料調味，即叫即搓成球狀，表面更會舖上特製香脆蒜片乾，惹味香口！漢堡扒上桌後，再由客人自行分成喜愛的大小，在約380度的熱石上DIY漢堡扒！

最近，福岡漢堡扒更宣布會進駐旺角開新分店，有興趣的朋友要留意！

尖沙咀美食【23】福岡漢堡扒

地址：尖沙咀厚福街11號A號舖

電話：6480 1989

營業時間：11：30-23：00

