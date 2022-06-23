Staycation｜瑰麗四季5至chill酒店人均$820起　藝術美食身心排毒

香港人營營役役，本來最喜歡放假去旅行，不過疫情之下無法出國，因而轉戰本地酒店，今次「01空間」精選了5間最「chill」staycation套票，看看哪一間最適合帶另一半一同享受浪漫一夜。



風格優雅的住宿體驗 香港美利酒店

位於港島紅棉路的香港美利酒店由歷史建築改建而成，屢獲殊榮的獨特設計更是打卡熱點。房間特別精緻寬敞，個人護理用品更採用近年大受歡迎、味道獨特的品牌GROWN ALCHEMIST。入住當天享用雙人三道菜晚餐及翌日享用雙人早餐，更可以帶同一隻15公斤以下的狗或貓同住。**立即登入「01空間」了解更多及訂房**

按圖看香港美利酒店Treasure Moments住宿套票詳情

香港美利酒店Treasure Moments住宿套票

「01空間」優惠價：$3,575起



尋找米芝蓮的味道 香港四季酒店

四季酒店全球享負盛名，而香港四季酒店更處於本地的心臟地帶，交通非常方便，且地點處於東方之珠的中心，令住客盡情享受維港美景，另外酒店更是美食與身心保健的天堂。今次提供的Taste-cation住宿套票，包括可享受到米芝蓮餐廳的美食之餘，更提供滋養心靈的水療護理服務，另週末設有兒童活動。**立即登入「01空間」了解更多及訂房**

按圖看香港四季酒店Taste-cation住宿套票

香港四季酒店 Taste-cation住宿套票

「01空間」優惠價：$3,300起



精美自助早餐加500元餐飲券 唯港薈Hotel ICON

唯港薈Hotel ICON除可看到維港景致，亦可以品嚐地道美食，套票包含自助早餐兩位及$500餐飲優惠券，讓人輕鬆地享用精緻的國際料理或池畔吧的冰凍香檳與雞尾酒，加上職員細心精緻的服務，令你享受不一樣的香港酒店住宿體驗。**立即登入「01空間」了解詳情及訂房**

按圖看唯港薈 Hotel ICON星級住宿詳情

+ 3

唯港薈 Hotel ICON星級住宿

「01空間」優惠價：$1,639起



文青藝術之旅 香港瑰麗酒店

於2019年開幕的香港瑰麗酒店，位於維多利亞港海傍的Victoria Dockside藝術設計區。酒店以奢華居家風格設計為主，設有322間酒店客房及31間酒店套房，當中部分客房更盡享180°維港景致，還可享用雙人早餐和午餐/晚餐，及免費享用餐飲體驗一次。**立即登入「01空間」了解更多及訂房**

按圖看香港瑰麗酒店【美好新開始住宿假期】詳情

+ 2

香港瑰麗酒店【美好新開始住宿假期】

「01空間」優惠價：$3278起



城市中的綠洲 The Upper House 奕居酒店

The Upper House奕居酒店盡享優雅私密的空間、個性化的親切款待、舞動味蕾的當代歐陸美饌。漫遊灣仔的特色星街小區和太古廣場。在房間內可無限點播客房高清電影之餘，凡於星期五及六參加團體健康班，又或在每月的第一個週一、由居舍教練主持的#TUHRunningClub，帶你探索奕居周邊的綠蔭小徑。奕居酒店更致力為客人帶來香港最溫馨寛敝，像「家」一樣的玩樂住宿空間 。**立即登入「01空間」了解更多及訂房**

按圖看The Upper House 奕居酒店住宿套票詳情

+ 6

The Upper House 奕居酒店住宿套票

「01空間」優惠價：$3,080起

